Otkriven uzrok smrti reality zvijezde: Novi detalji bacili su drukčije svjetlo na tragediju

Novi detalji istrage smrti reality zvijezde Jakea Halla otkrivaju da je preminuo od smrtonosne ozljede prsnog koša uzrokovane razbijenim staklom nakon navodnog incidenta tijekom zabave u vili na Mallorci.

Britanska reality zvijezda Jake Hall preminuo je od teške ozljede prsnog koša uzrokovane razbijenim staklom, otkrili su istražitelji nakon tragedije koja se dogodila u luksuznoj vili na Mallorci.

Smrt 35-godišnjeg bivšeg sudionika emisije "The Only Way Is Essex" i dalje ne prestaje šokirati britansku javnost, a novi detalji istrage otkrivaju dramatične okolnosti posljednjih sati njegova života.

Jake Hall - 2 Foto: Profimedia

Prema pisanju stranih medija, Hall je tijekom zabave u unajmljenoj vili u Santa Margalidi navodno postao agresivan i pokušao nauditi sebi, nakon čega je udario u staklena vrata i zadobio smrtonosne ozljede. Iako je Hall imao i ozljede glave, izvori bliski istrazi tvrde kako je upravo rana na prsnom košu, koju je uzrokovao komad razbijenog stakla, bila fatalna.

"Ozljeda toraksa bila je ona koju su hitne službe na mjestu događaja smatrale najtežom i najvjerojatnije smrtonosnom", rekao je izvor uključen u istragu.

Jake Hall - 6 Foto: Profimedia

Jake Hall - 3 Foto: Profimedia

Policija je potvrdila kako se smrt trenutno tretira kao nesretan slučaj te zasad nema elemenata koji bi upućivali na kazneno djelo: "Ništa u ovom trenutku ne upućuje na to da je riječ o zločinu."

Rezultati obdukcije trebali bi dati više odgovora, no istražitelji vjeruju da je Hall u trenutku tragedije bio pod utjecajem alkohola i mogućih opijata. Uzorci tkiva poslani su na dodatne toksikološke analize u specijalizirani laboratorij na španjolskom kopnu.

Jake Hall - 5 Foto: Profimedia

Jake Hall - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Nekad i sad Sa samo 13 godina ispisala je povijest: Zbog nje su se mijenjala pravila Eurosonga

Prema riječima svjedoka, Hall je cijelu noć bio na zabavi prije nego što se društvo vratilo u vilu, gdje je druženje nastavljeno do ranih jutarnjih sati.

"Čini se da je postao uznemiren, moguće zbog alkohola i drugih supstanci koje je možda konzumirao", rekao je jedan izvor.

Lokalni list Ultima Hora objavio je svjedočanstva susjeda koji su nekoliko sati prije tragedije čuli glasne zvukove i udarce dovoljno snažne da tresu zidove okolnih kuća.

Jake Hall Foto: Profimedia

Jake Hall - 4 Foto: Profimedia

Policija je nakon tragedije ispitala četvoricu muškaraca i dvije žene koji su se nalazili u kući, no njihovi identiteti i nacionalnosti nisu objavljeni.

Samo nekoliko sati prije smrti Jake Hall objavio je emotivnu poruku na Instagramu u kojoj je napisao: "Život je ponekad sranje, ali pokušat ću pamtiti dobre stvari."

Objava je nakon tragedije izazvala lavinu reakcija njegovih pratitelja, a brojni fanovi i prijatelji oprostili su se od njega na društvenim mrežama.

Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom, progovorio je o borbi za život, ratu i Thompsonu

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Nekad i sad Sanja iz Zauvijek susjeda udala se za kolegu i povukla iz javnosti, a znate li tko su joj roditelji?

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lateks i vrući topić! Pogledajte spot nove pjesme Ivane Knoll za Svjetsko prvenstvo

Pogledaji ovo Zanimljivosti Od spota poznatog repera do tragičnog kraja: Posljednje objave manekenke danas mnogi gledaju drugačije

Pogledaji ovo Nekad i sad Bio je stalni pacijent Naše male klinike, a ovako izgleda 18 godina poslije serije