Bio je stalni pacijent Naše male klinike, a ovako izgleda 18 godina poslije serije

Mnogi ga i danas pamte kao legendarnog pacijenta Ivu Zadru iz kultne serije ''Naša mala klinika'', a iako su od emitiranja prošla skoro dva desetljeća, Filip Šovagović ostao je jedno od najprepoznatljivijih lica domaće televizijske scene.

Serija ''Naša mala klinika'', koja se od 2004. do 2007. prikazivala na Novoj TV, ostala je jedan od najvoljenijih domaćih humorističnih projekata, a među likovima koji su obilježili seriju posebno se istaknuo legendarni pacijent Ivo Zadro.

Utjelovio ga je glumac Filip Šovagović, koji je svojim osebujnim humorom i nezaboravnim scenama osvojio publiku diljem regije.

Iako je Zadro bio vječni pacijent male ambulante, upravo je njegova pojava donosila neke od najsmješnijih trenutaka serije. U početku prikazan kao zaboravan i pomalo izgubljen pacijent s nizom banalnih zdravstvenih problema, s vremenom je postao nezaobilazan dio atmosfere ''Naše male klinike''. Gledatelji su obožavali njegov odnos s doktorima i medicinskim osobljem, a posebno prijateljstvo sa sestrom Helgom ostalo je upamćeno kao jedan od zaštitnih znakova serije.

Danas, čak 18 godina nakon završetka serije, Filip Šovagović izgleda znatno drukčije nego u danima kada je ležao u bolničkom krevetu kao Zadro. Ipak, publika ga i dalje najčešće povezuje upravo s tom kultnom ulogom, koja je s godinama prerasla u pravi fenomen domaće pop-kulture.

Šovagović iza sebe ima impresivnu karijeru. Rođen je 1966. godine u Zagrebu, sin je legendarnog glumca Fabijana Šovagovića, a njegova sestra Anja Šovagović-Despot također je poznata glumica. Tijekom desetljeća ostvario je niz zapaženih filmskih i kazališnih uloga, a publika ga pamti i po filmovima ''Ničija zemlja'', koji je osvojio Oscar za najbolji strani film, ''Metastaze'', ''Četverored'' i brojnim drugim projektima. Osim glume, okušao se i kao redatelj te dramaturg.

Privatni život Filipa Šovagovića također je često intrigirao javnost. Bio je u braku s Ružom Grizelj, s kojom ima kćer Klaru, a posljednjih godina sreću je pronašao uz glumicu Ninu Violić. Njihova veza dugo je bila daleko od očiju javnosti, no danas slove za jedan od omiljenih glumačkih parova na domaćoj sceni.

Glumac je u nekoliko intervjua otvoreno govorio i o teškim životnim razdobljima, uključujući financijske probleme i dugove kroz koje je prolazio tijekom devedesetih godina. Iskreno je priznao kako su ga loše odluke dovele gotovo do bankrota, no iz svega je, kako kaže, izašao jači i mudriji.

