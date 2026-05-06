Od televizijskog žirija do života na selu: Bivši član žirija MasterChefa promijenio je hrvatsku gastronomiju

Iza televizijskih kamera krije se priča o kuharu koji je napustio urbani fine dining i život posvetio održivoj gastronomiji u srcu Like.

Kad se govori o modernoj hrvatskoj gastronomiji, ime Dino Galvagno nezaobilazno je već više od desetljeća. Publika ga pamti kao člana žirija Celebrity MasterChefa 2012., a danas njegova priča daleko nadilazi televizijske kamere i natjecanja u kuhanju.

Galvagno je tijekom karijere izgradio reputaciju jednog od najkreativnijih i najutjecajnijih chefova domaće scene. Njegov kulinarski stil od samih je početaka bio drugačiji – fokusiran na lokalne namirnice, sezonalnost, fermentaciju i maksimalno iskorištavanje hrane, filozofiju koju je promovirao mnogo prije nego što su održivost i farm-to-table postali globalni trendovi.

Dino Galvagno - 1 Foto: Nova TV

Dino Galvagno - 3 Foto: Dalibor Urukalovic/Pixsell

Dino Galvagno - 5 Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Karijeru je gradio nizom restoranskih projekata i suradnji u Hrvatskoj i inozemstvu, a gastropublika posebno pamti njegov rad u zagrebačkom restoranu Prasac, koji je godinama imao gotovo kultni status među ljubiteljima moderne kuhinje. Bio je poznat po nekonvencionalnim jelima, hrabrim kombinacijama i pristupu u kojem je svaka namirnica imala svrhu.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je atraktivna voditeljica o kojoj svi bruje? Priča iza nje mnoge je iznenadila

No posljednjih godina Galvagno je napravio potez koji je iznenadio domaću gastroscenu. Umjesto života u velikim restoranima i urbanim centrima odlučio je otići u Liku, gdje danas s partnericom Ivanom Kukić vodi OPG i retreat projekt Latibula u Dnopolju, nedaleko od Donjeg Lapca.

Dino Galvagno - 7 Foto: Nova TV

Dino Galvagno - 6 Foto: Marko Todorov / CROPIX

Na imanju koje su zajedno razvili Galvagno danas živi filozofiju koju godinama promovira kroz kuhanje – sporiji i održiviji način života povezan s prirodom. Posjetiteljima nude intimna gastroiskustva, večere u sljedovima i retreat programe, a velik dio hrane dolazi iz vlastitog vrta ili od lokalnih proizvođača.

Dino Galvagno - 4 Foto: Marko Todorov / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte baš poseban poklon koji je Lucija Lugomer dobila za rođendan!

Na imanju proizvode kruh, sireve, fermentirane proizvode, pekmeze i druge domaće namirnice, dok su jelovnici potpuno prilagođeni sezoni i onome što priroda u tom trenutku daje.

Od veljače ove godine Dino organizira i tečajeve za mlade profesionalce.

Iako se danas rjeđe pojavljuje u klasičnim restoranskim projektima, Dino Galvagno i dalje ima velik utjecaj na novu generaciju kuhara.

Podsjetimo, s Dinom su u žiriju bili Andrej Barbieri, koji nas je prerano napustio, te Radovan Marčić, koji zapravo ni nije chef. Više čitajte OVDJE.

Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom: Progovorio o borbi za život, ratu i Thompsonu. Cijeli podcast pogledajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Maja Šuput otkrila s kime se prvi put poljubila: "Majke mi mile!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pobjednički dekolte Met Gale? Izrez na haljini milijarderove supruge učinio je svoje