Tko je atraktivna voditeljica o kojoj svi bruje? Priča iza nje mnoge je iznenadila

Hélène Hendriks danas je jedno od najpoznatijih lica nizozemske sportske televizije, a uskoro će pratiti i Svjetsko prvenstvo.

Nakon susreta Arsenala i Atlético Madrida, kojim je odlučen prvi finalist Lige prvaka, pozornost dijela publike nije bila usmjerena samo na teren. U fokusu se našla i Hélène Hendriks, 45-godišnja nizozemska sportska novinarka i voditeljica koja je već godinama jedno od prepoznatljivijih lica tamošnje televizije.

Hendriks iza sebe ima bogato sportsko iskustvo. Nekoć je bila hokejašica i profesorica tjelesne i zdravstvene kulture, a kasnije je znanje prenijela u medije.

Tijekom karijere surađivala je s brojnim televizijama poput FOX Sportsa, Talpa TV-a, Veronice i Ziggo Sporta, a gledatelji je poznaju iz emisija poput "De Oranjezomer", "De Oranjewinter", "De Oranjezondag" i "Vandaag Inside".

Unatoč tome što se još oporavlja od operacije leđa, brzo se vratila pred kamere. Istaknula je kako je tijekom oporavka bila izvan posla, ali joj je poslodavac nastavio isplaćivati plaću, zbog čega je smatrala važnim što prije nadoknaditi propušteno.

"Bila sam neko vrijeme izvan pogona nakon te operacije i propustila sam sate, a moj je poslodavac bio ljubazan tijekom tog razdoblja i samo me nastavio plaćati. Mislim da je sasvim normalno da se što prije vratim i nadoknadim te sate", rekla je.

Pred njom je i dinamično ljeto jer će sudjelovati u praćenju Svjetskog prvenstva koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku od 11. lipnja do 19. srpnja.

Rođena 1980. godine, Hendriks je prije televizije čak 12 godina igrala hokej na najvišoj razini, što joj je donijelo kredibilitet u sportskom novinarstvu. Njezin rad prepoznat je i kroz nagrade – 2018. proglašena je sportskom novinarkom godine, a 2023. osvojila je prestižni Televizier-Ring za najbolju voditeljicu.

Danas, zahvaljujući spoju iskustva, profesionalnosti i prepoznatljivog nastupa, smatra se jednim od najistaknutijih ženskih lica nizozemske sportske scene.

