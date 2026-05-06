Filip Juričić pozirao sa svjetski poznatim zavodnikom u Zagrebu, fotka je obišla društvene mreže!

Zagreb je ovih dana postao mjesto neočekivanog susreta domaće i svjetske glumačke scene. Hrvatski glumac Filip Juričić pozirao je zajedno sa svjetski poznatim talijanskim glumcem i modelom Micheleom Morroneom, zvijezdom erotskog filmskog hita ''365 Days''.

Fotografija dvojice glumaca brzo je privukla pažnju na društvenim mrežama, a susret se dogodio u opuštenoj atmosferi u Zagrebu, gdje je Morrone ovih dana boravio poslovno.

Michele Morrone već je ranije nekoliko puta posjetio Hrvatsku, a njegov dolazak u Zagreb ponovno je izazvao veliko zanimanje javnosti i obožavatelja. Zajednička fotografija s Filipom Juričićem zasigurno će još dugo biti jedna od tema na društvenim mrežama.

Michele Morrone - 3 Foto: Instagram

Filip Juričić - 1 Foto: Marko Seper/Pixsell

Morrone je u filmskom svijetu postao globalno prepoznatljiv upravo zahvaljujući ulozi šarmantnog, ali opasnog mafijaša u ''365 dana'' (2020.), koju je potom reprizirao u nastavcima ''365 Days: This Day'' i ''The Next 365 Days'' objavljenima 2022. Taj je projekt s jedne strane učvrstio njegov status miljenika publike, a s druge potaknuo žestoke rasprave o prikazu romantičnih i kontroverznih tema. Njegovu životnu priču čitajte OVDJE.

Juričić je pak jedan od poznatijih hrvatskih glumaca, a posljednje smo ga gledali u seriji Nove TV ''U dobru i zlu''.

