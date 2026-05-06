Neda Ukraden podijelila tužnu vijest: Emotivnim riječima oprostila se od bliske osobe

Neda Ukraden emotivnom se objavom oprostila od Aleksandra Ace Minovića, oca svoga zeta Predraga Minovića.

Regionalna glazbena zvijezda Neda Ukraden podijelila je tužnu vijest o smrti Aleksandra Ace Minovića, oca njezina zeta Predraga Minovića. Emotivnom objavom na Instagramu oprostila se od dugogodišnjeg prijatelja i člana obitelji, a istaknula je koliko je bio voljen i cijenjen među najbližima.

"Napustio nas je naš dragi Aleksandar - Aca Minović, moj dragi prijatelj i otac moga zeta Pece", napisala je Neda te dodala kako je bio čovjek pun ljubavi i poštovanja prema svojoj supruzi, sinovima i unucima.

U objavi je posebno naglasila njegovu predanost poslu i odgovornost. Otkrila je da je čak 40 godina radio u "Politici" bez ijednog dana izostanka. Prisjetila se i njegove blagosti, razumijevanja i pažnje, za koje kaže da će nedostajati svima koji su ga poznavali.

"Putuj s anđelima, dragi Aco. Pozdravi našu dragu Micu, kojoj zauvijek odlaziš", zaključila je pjevačica u emotivnom oproštaju koji je dirnuo brojne pratitelje.

Ispod objave ubrzo su se počele nizati poruke sućuti i podrške obitelji Minović, ali i Nedi, koja je još jednom pokazala koliko joj obitelj i bliski ljudi znače.

Neda ne krije koliko je bliska s Predragom, koji je oženjen njezinom kćeri Jelenom.

Jelena i Predrag zajedno imaju troje djece.

