Naša voditeljica otkrila nam je razloge povratka na televiziju, evo što je presudilo

Nakon kraće pauze od televizije, Ana Strizić vraća se na male ekrane u novoj ulozi. U razgovoru otkriva što ju je privuklo projektu Coolturist, kako danas gleda na svoju karijeru, ali i koliko se promijenio medijski svijet u kojem djeluje već više od dva desetljeća.

Povratak Ane Strizić na male ekrane kroz emisiju Coolturist mnoge je iznenadio, no za nju ta odluka nije bila nimalo teška. Nakon razdoblja provedenog u tiskanom novinarstvu, televizija je, kako kaže, ponovno postala njezin prirodan izbor.

''Presudila je moja želja da se vratim na televiziju. Nakon što me urednik emisije kontaktirao, nisam dvojila ni sekunde, i odmah sam prihvatila suradnju. Tri godine u tiskanom novinarstvu prošle su jako brzo, i puno sam toga naučila raditi. Imala sam super kolegice i kolege koji su me puno toga novog naučili, ali želja za povratkom na televiziju bila je prisutna u meni od prvog dana. Jednostavno nisam se toliko pronalazila u printu i webu da bih se tome posvetila do kraja karijere''.

Gledajući unatrag, njezin profesionalni put obilježen je brojnim važnim odlukama, no jedna se posebno ističe – odlazak s televizije nakon gotovo 13 godina rada.

''Mislim da je presudna točka bio odlazak s televizije nakon gotovo 13 godina. To je bio hrabar potez jer su svi od početka govorili da je projekt regionalne televizije Una bio osuđen na propast. Na kraju, Una se zaista ugasila, ali tamo sam shvatila da mogu voziti 800 kilometara u tri dana, voditi regionalnu sportsku emisiju s dva suvoditelja iz dvije države i još puno toga. Dobila sam dodatno samopouzdanje, upoznala genijalne ljude i period Une nikad neću zaboraviti. Osim toga uživala sam u Beogradu dvije godine i bilo je zaista sjajno''.

Ana Strizić Foto: Nova TV

Unatoč velikim promjenama u medijima, smatra da se suština televizijskog novinarstva nije bitno promijenila.

''Počela sam raditi na televiziji Kanalu Ri prije 21 godinu, 2005., ali televizijsko novinarstvo nije se puno promijenilo. Možda je danas sve brže, došli su neki novi mladi ljudi, ali srž novinarstva je ista. Dobre priče su uvijek dobre priče''.

U novom projektu spaja se više elemenata – putovanja, kultura i lifestyle, a upravo tu vidi prostor za vlastiti doprinos.

''Upravo to iskustvo od dva desetljeća na televiziji će mi olakšati povratak, a budući da su me gledatelji već imali prilike dobro upoznati, nadam se da imaju povjerenja u mene. Obožavam putovati, tako da mi ni istraživanje novih mjesta i doživljaja nije nimalo strano''.

Tijekom više od dva desetljeća rada, teško je izdvojiti samo jedan trenutak, iako neki ipak ostaju posebno upečatljivi.

''Previše priča stane u 21 godinu novinarstva da bi neku izdvojila, ali mislim da nikad neću zaboraviti intervju s legendarnim brazilskim nogometašem Ronaldinhom''.

Tema autentičnosti danas je često u fokusu, no ona smatra da je pristup nekada bio jednostavniji.

''Priča o autentičnosti često se može čuti u današnje vrijeme, ali kad sam ja počinjala karijeru, nismo previše o tome diskutirali, nego je svatko naprosto bio svoj. Mislim da je to jedini način. Danas svi gledaju društvene mreže i žele živjeti tuđe lažne živote i izgledati isto, a upravo je sve suprotno od toga put do autentičnosti''.

Povratak na televiziju mnogima nosi određeni pritisak, no ona ga, kako kaže, ne osjeća.

''Ne osjećam nikakav pritisak niti očekivanja. Uvijek dajem najbolje od sebe i to je sve''.

S godinama se promijenio i njezin pogled na balans između privatnog i poslovnog života.

''Nekad sam taj balans puno teže postizala. Bila sam mlada i radila po cijele dane. Danas cijenim odmor jednako kao i rad. Kad se samo sjetim da sam dobila ultimatum da se moram vratiti nakon šest mjeseci porodiljnog ili ću dobiti otkaz… danas bi to bio prvoklasni skandal. Radili smo bez plaće, svašta smo prošli, ali gotovo ništa ne bih mijenjala. Što se tiče privatnog života, moj sin Mijat danas je tinejdžer pa imam puno više vremena nego prije''.

Na pitanje o savjetima za mlade novinare odgovara uz dozu humora, ali i realnosti.

''Nemam neki savjet, možda da izaberu drugo zanimanje (smijeh). Televizijsko novinarstvo je izazovno područje, s nešto sporijim napretkom i dosta stabilnom strukturom, pa traži jako puno strpljenja i upornosti. Ja sam se odlučila ohrabriti, otići u poduzetničke vode i otvoriti obrt, pa ćemo vidjeti gdje će me to dovesti''.

Iako je već ostvarila mnogo toga, priznaje da još uvijek ima prostora za nove izazove.

''Gotovo sve što sam htjela sam ostvarila… Možda sudjelovanje u nekom zabavnom showu!'', zaključila je na kraju razgovora.