Kakav auto vozi Joško Gvardiol? Snimka s interneta ostavila je gledatelje u nevjerici

U svijetu nogometa, gdje su luksuzni automobili gotovo nepisano pravilo, Joško Gvardiol još jednom pokazuje da se vrhunska karijera može graditi bez potrebe za razmetanjem.

Unatoč tome što godišnje zarađuje više od 12 milijuna eura, jedan od najcjenjenijih hrvatskih nogometaša ne ističe se luksuznim stilom života, barem kada je riječ o automobilima.

Naime, Joško Gvardiol snimljen je kako na trening Manchester Cityja dolazi u Volkswagen Golfu.

Joško Gvardiol - 4 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Dok mnogi njegovi suigrači biraju prestižne marke poput Rolls-Roycea, Lamborghinija ili Bentleyja, Gvardiol je ostao vjeran znatno skromnijem izboru. Njegov Golf, ovisno o opremi, vrijedi oko 55 tisuća eura, što je daleko ispod prosjeka voznog parka u svlačionici aktualnog engleskog prvaka.

Podsjetimo, 24-godišnji hrvatski reprezentativac u ljeto 2023. godine prešao je iz RB-a Leipzig u Manchester City za čak 90 milijuna eura, čime je postao najskuplji branič u povijesti nogometa. Od dolaska u Englesku brzo se nametnuo kao ključan igrač Pepa Guardiole, igrajući na više pozicija u obrani, ali i aktivno sudjelujući u napadačkim akcijama.

Galerija 7 7 7 7 7

Joško Gvardiol - 1 Foto: Manchester City/Instagram

Pogledaji ovo inMagazin Sin i nevjesta Tereze Kesovije ekskluzivno za IN magazin: "U njoj još ima vatre i force!"

Prema pisanju portala Goal, Gvardiol tjedno zarađuje oko 237 tisuća eura, odnosno približno 12,3 milijuna eura godišnje bez bonusa.

Video koji prikazuje dolaske igrača Cityja na trening, a koji je jedno vrijeme kružio društvenim mrežama, dodatno je naglasio razliku između Gvardiola i njegovih suigrača. Dok većina stiže u luksuznim limuzinama i sportskim automobilima, njegov Golf izazvao je brojne reakcije, uglavnom pozitivne.

🚨 | BREAKING: @ErlingHaaland arrived for training today after Pep Guardiola mentioned he has some “knocks” post-@NUFC match. pic.twitter.com/Z1Tp5ZRKlG — City Chief (@City_Chief) September 29, 2024

Ovo nije prvi put da Gvardiol pokazuje svoju skromnost. Još u vrijeme dok je nosio dres Dinama, na treninge je često dolazio tramvajem, što je tada oduševilo javnost.

Joško Gvardiol - 4 Foto: Instagram

Osim toga, poznat je i po snažnoj povezanosti s obitelji. Roditeljima i sestrama kupio je kuću te im omogućio da sami odaberu dom iz snova. Posebno emotivan bio je trenutak kada je svojoj majci ispunio dugogodišnju želju, vrt o kojem je godinama sanjala.

Joško Gvardiol s mamom Sanjom Foto: Tom Dubravec/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Jacques Houdek progovorio o kilogramima, odlučio se na promjenu: ''Od danas ovako''

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Plavooka zavodnica u bikiniju izgleda nestvarno, ovakvu figuru nije moguće ignorirati

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Krunica od sedam milijuna eura? Kreacija Ronaldove Georgine inspirirana vjerom na meti kritika