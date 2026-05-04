Zašto su se svjetski mediji raspisali o Ivani Knoll? Viralni trenutak iz Miamija obišao je planet

Hrvatska influencerica Ivana Knoll ponovno je dospjela na naslovnice svjetskih medija nakon viralnog trenutka s utrke Formule 1 u Miamiju.

Hrvatska influencerica i model Ivana Knoll ponovno je u središtu pozornosti svjetskih medija, i to zahvaljujući viralnom trenutku s utrke Formule 1 u Miamiju koji se proširio internetom.

Sve se dogodilo tijekom prijenosa Sky Sportsa, kada je kamera tijekom javljanja uživo iz paddocka umjesto analize utrke nekoliko sekundi pratila upravo Ivanu Knoll dok je samouvjereno prolazila u crnom topu i kratkim traper-hlačicama.

U kadru su se tada nalazili i poznati F1 analitičari Jenson Button, Naomi Schiff i Simon Lazenby, no pažnja je očito brzo pobjegla prema atraktivnoj Hrvatici. Snimka je dodatno nasmijala gledatelje jer je jedan McLarenov mehaničar u pozadini reagirao vidno iznenađeno, što je samo pojačalo viralni efekt.

Video se munjevito proširio društvenim mrežama, a korisnici su se šalili da je kamerman zaboravio da je uživo te da se jednostavno nije mogao fokusirati na posao.

🚨 Camera man straight up forgot he was LIVE 😂



Croatian model Ivana Knoll walks through the Miami paddock and the Sky Sports cam just… follows her. Finished strong tho 👀



Even the McLaren mechanic did a double-take!

F1 paddock > everything pic.twitter.com/rcQCJYeSPF — 24°K (@24kmediax) May 3, 2026

O svemu su se raspisali brojni svjetski mediji, koji su podsjetili kako ovo nije prvi put da Ivana Knoll privlači globalnu pažnju. Naime, široj javnosti postala je poznata još tijekom Svjetskog prvenstva 2018. godine, kada je proglašena najseksi navijačicom i postala viralna senzacija.

Ivana Knoll - 4 Foto: Ivana Knoll/Instagram

Ivana Knoll - 2 Foto: Ivana Knoll/Instagram

Knoll je inače redovita gošća Miami Grand Prixa još od 2022. godine, a utrka u Miamiju poznata je kao spoj sporta, glamura i showbiz scene, gdje se redovito okupljaju svjetske zvijezde i influenceri.

Nakon što je snimka postala viralna, Ivana je i sama reagirala na društvenim mrežama podijelivši taj trenutak.

Ivana Knoll Foto: Profimedia

Ivana Knoll Foto: Profimedia

Inače, Knoll se odselila iz Hrvatske, a čime se danas bavi, pogledajte OVDJE.

Galerija 24 24 24 24 24

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Bieberova supruga fotkala se u donjem rublju, upečatljive poze prikupile su preko 2 milijuna lajkova

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Maja Šuput u ultra kratkoj kožnoj minici stala na binu, vitke noge odmah su izbile u prvi plan!