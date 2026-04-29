Bez riječi je osvojio svijet i zaradio milijune: Sve je počelo nakon jednog otkaza

Khaby Lame, najpraćeniji TikToker na svijetu, od radnika u tvornici postao je globalna zvijezda zahvaljujući jednostavnom humoru.

Društvena mreža TikTok iznjedrila je novu generaciju influencera koja je bila "iskrenija" od one koja je odrastala na YouTubeu, a možda najbolji primjer je Khaby Lame, koji je u šest godina prikupio preko 161 milijun pratitelja.

No njegova priča nije tipična priča o instant slavi, već o upornosti, jednostavnosti i nevjerojatnom preokretu života.

Pravim imenom Khabane Serigne Lame, rođen je 9. ožujka 2000. u Senegalu, no već s godinu dana seli u Italiju, gdje odrasta u skromnim uvjetima u naselju blizu Torina. Odrastao je u obitelji s troje braće i sestara, a djetinjstvo mu je obilježila borba za bolji život i osjećaj pripadnosti između dvije kulture – afričke i europske.

Khaby je odrastao u socijalnim stanovima u Chivassu, a sam je kasnije priznao da život tamo nije bio lak. Ipak, upravo su ga ti uvjeti oblikovali i naučili jednostavnosti – osobini koja će kasnije postati ključ njegova uspjeha.

Iako je danas globalna zvijezda, često ističe kako se uvijek osjećao običnim dečkom.

Prije slave radio je kao radnik u tvornici, no tijekom pandemije COVID-19 ostao je bez posla – i upravo tada počinje snimati TikTok videe. U početku su to bili jednostavni, čak i nasumični sadržaji, ali ubrzo pronalazi formulu koja će ga lansirati u svjetski vrh – reakcije na besmisleno komplicirane life hack videe.

Bez riječi, samo mimikom i prepoznatljivim gestama, pokazivao bi kako se stvari mogu napraviti jednostavno – i internet je poludio. Njegov humor bez jezika postao je univerzalan, razumljiv svima – bez obzira na državu ili kulturu. Upravo to ga je dovelo do nevjerojatne brojke od 161,1 milijun pratitelja, stekavši status najpraćenije osobe na platformi.

Stručnjaci njegov uspjeh objašnjavaju autentičnošću – nije glumio, nije se pretvarao, već je ostao običan lik koji reagira na apsurd. Jedan od videa, onaj u kojem reagira na neobično guljenje kore od banane, do danas je ostvario preko 281 milijun pregleda.

Khaby je vrlo brzo pretvorio popularnost u ozbiljan biznis. Danas se njegovo bogatstvo procjenjuje na oko 20 milijuna dolara, a po objavi zaradi i do 750.000 dolara. Suradnje je ostvario s velikim brendovima poput Hugo Bossa, a pojavio se i na prestižnim događajima, filmovima i TV projektima.

Najveći poslovni potez dogodio se 2026. kada je sklopio ogroman ugovor vezan uz korištenje njegova imidža i AI tehnologije, vrijedan stotine milijuna dolara, iako su se kasnije pojavile sumnje u stvarnu vrijednost tog posla.

Za razliku od njegove online prisutnosti, privatni život drži relativno diskretnim. Zna se kako je bio u braku s Wendy Thembelihle Juel, no njihov razvod odnedavno je viralna tema zbog novca.

Naime, pojavile su se tvrdnje da Khaby nema imovinu na svoje ime, već da je registrirana na članove obitelji, što je izazvalo rasprave o zaštiti bogatstva. Istovremeno, kružile su i netočne informacije o milijunskim nagodbama i podjeli imovine, što su neki izvori kasnije demantirali.

Cijeli slučaj otvorio je pitanje kako influenceri upravljaju bogatstvom i koliko su njihove financije zapravo transparentne.

Khaby se našao i u problemima s vlastima – 2025. je kratko priveden u SAD-u zbog isteka vize, nakon čega je napustio zemlju. Iako incident nije imao dugoročne posljedice, dodatno je pokazao koliko je njegova globalna karijera kompleksna.

Danas je Khaby Lame i dalje jedna od najutjecajnijih osoba na internetu. Radi na novim projektima, širi brend i sve više ulazi u svijet filma i televizije, dok istovremeno ostaje vjeran formatu koji ga je proslavio – jednostavnom humoru bez riječi.

Priča Khabyja Lamea jedna je od najnevjerojatnijih u digitalnoj eri – od nezaposlenog radnika do globalne zvijezde, ali i podsjetnik da slava donosi ne samo milijune, već i kontroverze, pritisak i stalnu pažnju javnosti.

