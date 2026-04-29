U vrijeme najveće slave skrivala je tajnu koja je otkrivena tek nakon njezina odlaska

Ofra Haza, “Madonna s Istoka”, od skromnog djetinjstva do svjetske slave obilježila je glazbenu scenu, no njezin život završio je tragično zbog bolesti koju je skrivala od javnosti.

Epidemija HIV-a i AIDS-a jedna je od najvažnijih i najtežih zdravstvenih kriza modernog doba. Pojavila se početkom 1980-ih godina, u početku obavijena strahom, neznanjem i snažnom stigmatizacijom oboljelih. Virus koji napada imunološki sustav brzo se proširio diljem svijeta, odnoseći milijune života i duboko mijenjajući društvo – od medicine i znanosti do kulture, politike i načina na koji govorimo o zdravlju, seksualnosti i solidarnosti. Od ove bolesti su bolovale i slavne osobe, među kojima je bila i pjevačica Ofra Haza.

Ova izraelska glazbena zvijezda bila je rijedak globalni fenomen, spajajući tradicionalnu glazbu i moderni pop – sve dok njezin život nije prerano završio u okolnostima koje su šokirale javnost.

Galerija 3 3 3 3 3

Ofra Haza - 3 Foto: Profimedia

Rođena 1957. godine u Tel Avivu, Ofra Haza odrasla je u siromašnoj četvrti Hatikva, u velikoj obitelji židova jemenskog podrijetla. Bila je najmlađa od devetero djece, a upravo su joj roditelji – posebno majka, koja je bila pjevačica – usadili ljubav prema glazbi.

Već kao djevojčica pjevala je tradicionalne jemenske pjesme, koje će kasnije postati zaštitni znak njezina glazbenog izričaja.

Samo s 12 godina pridružila se lokalnoj kazališnoj radionici, gdje je brzo uočena kao izniman talent. U ranim 70-ima već ostvaruje prve uspjehe, a kao tinejdžerica postaje jedna od najpopularnijih pjevačica u Izraelu. Njezina posebnost bila je u spoju tradicionalnih istočnjačkih motiva i zapadnog popa, što ju je učinilo jedinstvenom na glazbenoj sceni.

Veliki međunarodni proboj dogodio se 1983. godine kada je predstavljala Izrael na Eurosongu u Münchenu s pjesmom "Chai".

Ofra Haza - 2 Foto: YouTube Screenshot

Ofra Haza - 5 Foto: Profimedia

Osvojila je drugo mjesto, ali nastup nije prošao bez kontroverzi. Pjesma, čiji naslov znači "Živ", mnogi su tumačili kao snažnu političku poruku o opstanku Izraela, što je u tadašnjem političkom kontekstu izazvalo rasprave i podijeljene reakcije, pogotovo kada se uzme u obzir da je Eurosong te godine održan u Zapadnoj Njemačkoj.

Unatoč tome, upravo joj je Eurosong otvorio vrata svjetske karijere.

Tijekom 80-ih i 90-ih Haza postaje međunarodna zvijezda – njezina pjesma "Im Nin’alu" osvaja europske top-liste i MTV, zbog lega je dobila nadimak "Madonna s Istoka". Njezina glazba postaje most između kultura, a osvojila je brojne nagrade i nastupala diljem Europe i Amerike, ostavljajući snažan trag na svjetskoj glazbenoj sceni.

Svoj glas posudila je i velikim filmskim projektima, a posebno se istaknula u animiranom hitu "Princ iz Egipta" (1998), gdje je otpjevala pjesmu "Deliver Us" u više jezičnih verzija, dodatno učvrstivši status globalne umjetnice.

Ofra Haza - 6 Foto: Profimedia

Ofra Haza - 8 Foto: Profimedia

Za razliku od njezine velike popularnosti, privatni život držala je podalje od medija. Udala se 1997. za poslovnog čovjeka Dorona Ashkenazija, ali par nije imao djece.

Preminula je 2000. godine u 42. godini života od komplikacija povezanih s AIDS-om.

Vijest je šokirala javnost jer je bolest skrivala čak i od najbližih, a otkrivanje dijagnoze nakon njezine smrti izazvalo je veliku medijsku i društvenu kontroverzu. Naime, mediji su počeli optuživati Ashkenazija da ju je zarazio, što je podupirao i njezin menadžer, no kasnije je otkrivena prava istina - nekoliko godina ranije imala je spontani pobačaj tijekom boravka u Turkoj, zbog čega joj je trebala transfuzija krvi. Liječnici u bolnici dali su joj neprovjerenu krv, dovevši ju do njezinog tragičnog kraja.

Ofra Haza - 1 Foto: Afp

Njezin slučaj doveo je do rasprave o privatnosti, stigmi bolesti i načinu na koji su mediji izvještavali o njezinu stanju, što je dovelo i do kritika lokalnih političara.

"Vraća nas na početak epidemije, kada je bolest bila gotovo demonizirana i snažno stigmatizirana, iako se danas s njom nosimo puno bolje. U ovom nesretnom slučaju, i bez svih detalja, čini se da je Ofra Haza gotovo umrla od srama, zbog strašnog straha da otkrije svoju bolest", komentirao je tadašnji ravnatelj bolnice u Rehovotu Zvi Bentwich.

Iako je njezin život završio tragično, Ofra Haza ostala je jedna od najvećih glazbenih ikona Izraela i svijeta. Njezina sposobnost da spoji tradiciju i modernu glazbu, kao i snažna emocionalna interpretacija, učinile su je umjetnicom koja i danas inspirira generacije.

