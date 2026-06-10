Internet ne zaboravlja: Meghan Markle sustigle izjave iz prošlosti, isplivala stara snimka

Meghan Markle ponovno se našla u središtu rasprava nakon što su isplivale njezine stare izjave u kojima je kritizirala skupe svijeće, a danas prodaje još skuplje!

Meghan Markle našla se na meti kritika nakon što je ponovno isplivala snimka iz 2016. godine u kojoj je otvoreno prozivala prodaju skupih svijeća, dok danas pod vlastitim brendom As Ever nudi luksuzne mirisne kolekcije čija cijena prelazi 250 dolara.

U videu nastalom na konferenciji Create & Cultivate u Atlanti, bivša glumica i današnja vojvotkinja od Sussexa govorila je o svom tadašnjem lifestyle blogu The Tig i filozofiji kojom se vodila pri odabiru proizvoda koje promovira.

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''Na mojoj stranici nema svijeća od 100 dolara – to mi je stvarno pretjerano'', rekla je tada Meghan okupljenima.

''Želim da ondje budu stvari koje ljudi mogu imati i priuštiti si. I želim da me prate ljudi koji dijele takav način razmišljanja'', dodala je.

Objasnila je i kako je svoj blog gradila kao prostor namijenjen široj publici.

''Oduvijek sam ga zamišljala kao nešto poput 'ambiciozne djevojke iz susjedstva', nešto što vas može inspirirati, ali što vam je istovremeno i nadohvat ruke'', poručila je.

Meghan Markle - 7 Foto: Profimedia

Deset godina kasnije situacija je znatno drukčija. Meghan se vratila lifestyle sadržaju pokretanjem vlastitog brenda As Ever, u čijoj se ponudi nalaze džemovi, čajevi, svijeće i drugi proizvodi za dom. Posebnu pažnju privukla je njezina ''Signature Scent'' kolekcija mirisnih svijeća koja se prodaje po cijeni od 256 dolara.

Zbog toga su brojni korisnici društvenih mreža podsjetili na njezine nekadašnje izjave te je optužili za nedosljednost. Kritičari smatraju da su današnje cijene proizvoda u suprotnosti s vrijednostima koje je javno zastupala prije nego što je postala članica britanske kraljevske obitelji.

Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

S druge strane, njezini obožavatelji ističu da je riječ o luksuznom brendu te da se pojedinačne svijeće mogu kupiti po znatno nižoj cijeni od cijele kolekcije.

Meghan je ranije otkrila da su mirisi njezinih svijeća inspirirani članovima njezine obitelji, princom Harryjem te njihovom djecom Archiejem i Lilibet. Osim svijeća, posljednjih tjedana aktivno promovira i liniju voćnih namaza, a na društvenim mrežama podijelila je i koji su okusi omiljeni pojedinim članovima obitelji.

Meghan Markle i Lilibet - 7 Foto: Profimedia

Iako je teško procijeniti hoće li ova rasprava utjecati na prodaju njezinih proizvoda, jedno je sigurno – Meghanine izjave iz prošlosti ponovno su postale tema brojnih komentara, a usporedba nekadašnjih stavova i današnjeg poslovnog modela još jednom je podijelila javnost.

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