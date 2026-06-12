Objavila video: Pogledajte kako se kći Nives Celzijus sredila za maturalnu večer!

Taisha Drpić zablistala je na maturalnoj večeri, a ponosna Nives Celzijus podijelila je djelić atmosfere s priprema.
Taisha Drpić, kći Nives Celzijus i bivšeg nogometaša Dine Drpića, proslavila je završetak srednjoškolskog obrazovanja odlaskom na maturalnu večer. Na Instagramu je pratiteljima pokazala kako se uredila za tu posebnu priliku.3 vijesti o kojima se priča rijetko se pojavljuje Tko je supruga Ante Gotovine? Vjenčali su se između dvije vojno-redarstvene akcije otvorila natjecanje Što znači "Dai Dai"? Himna Svjetskog prvenstva krije poruku koju razumije cijeli svijet velika čast Zašto je baš Salma Hayek otvorila Svjetsko prvenstvo u nogometu?
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"Došao je i taj dan!", poručila je uz video u kojem je predstavila svoju elegantnu modnu kombinaciju za maturalnu večer te zahvalila svom beauty timu na, kako je napisala, čudesnoj transformaciji. Ubrzo su joj se javili brojni pratitelji s komplimentima na račun izgleda.
"Doktorirala", "Wow, prelijepa si", "Predivna", samo su neki od komentara.
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Ponosna mama Nives Celzijus također je podijelila nekoliko trenutaka iz priprema, uključujući i završno uređivanje prije odlaska na proslavu.
Taisha je nedavno govorila i o planovima nakon mature te priznala da još nije odlučila što želi studirati.
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Taisha Drpić - 8 Foto: Taisha Drpić/Instagram
"Trenutačno mi je najvažnija matura, iako otkako je završila nastava radim u kafiću u svom kvartu. Tamo sam radila i ranije tijekom školskih praznika. Planiram upisati fakultet, ali kao i većina mojih prijatelja, još uvijek nisam sigurna što točno želim studirati", rekla je.
Otkrila je i da ju ekonomija, koju je upoznala tijekom školovanja, ne privlači.
Taisha Drpić - 9 Foto: Instagram
Taisha Drpić - 6 Foto: Instagram
"Jedino što sigurno znam jest da me ekonomija uopće ne privlači. Tijekom studiranja planiram i raditi", kazala je.
Nives i Dino Drpić, osim Taishe, imaju i sina Leonea.
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