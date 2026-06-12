Objavila video: Pogledajte kako se kći Nives Celzijus sredila za maturalnu večer!

Taisha Drpić zablistala je na maturalnoj večeri, a ponosna Nives Celzijus podijelila je djelić atmosfere s priprema.

Taisha Drpić, kći Nives Celzijus i bivšeg nogometaša Dine Drpića, proslavila je završetak srednjoškolskog obrazovanja odlaskom na maturalnu večer. Na Instagramu je pratiteljima pokazala kako se uredila za tu posebnu priliku.

Galerija 24 24 24 24 24

"Došao je i taj dan!", poručila je uz video u kojem je predstavila svoju elegantnu modnu kombinaciju za maturalnu večer te zahvalila svom beauty timu na, kako je napisala, čudesnoj transformaciji. Ubrzo su joj se javili brojni pratitelji s komplimentima na račun izgleda.

"Doktorirala", "Wow, prelijepa si", "Predivna", samo su neki od komentara.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je Ana Gabriela i zašto njezino ime svi spominju nakon prve utakmice na Svjetskom prvenstvu?

Ponosna mama Nives Celzijus također je podijelila nekoliko trenutaka iz priprema, uključujući i završno uređivanje prije odlaska na proslavu.

Taisha je nedavno govorila i o planovima nakon mature te priznala da još nije odlučila što želi studirati.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zašto je baš Salma Hayek otvorila Svjetsko prvenstvo u nogometu?

Taisha Drpić - 8 Foto: Taisha Drpić/Instagram

"Trenutačno mi je najvažnija matura, iako otkako je završila nastava radim u kafiću u svom kvartu. Tamo sam radila i ranije tijekom školskih praznika. Planiram upisati fakultet, ali kao i većina mojih prijatelja, još uvijek nisam sigurna što točno želim studirati", rekla je.

Otkrila je i da ju ekonomija, koju je upoznala tijekom školovanja, ne privlači.

Taisha Drpić - 9 Foto: Instagram

Taisha Drpić - 6 Foto: Instagram

"Jedino što sigurno znam jest da me ekonomija uopće ne privlači. Tijekom studiranja planiram i raditi", kazala je.

Nives i Dino Drpić, osim Taishe, imaju i sina Leonea.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Proslavila ga je jedna od najvećih filmskih franšiza, a danas je u centru sudske drame

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Društvene mreže gorjele su nakon Shakirinog nastupa na otvaranju SP-a: "Imat će 80 godina i pjevati"

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je Burna Boy koji je sa Shakirom pjevao na otvaranju Svjetskog prvenstva?