Grdović pokazao čime se počastio za rođendan: ''Tako skoro svake godine ja ostanem sam...''

Mladen Grdović svojim je obožavateljima otkrio kako je proslavio rođendan, a umjesto raskošne zabave odlučio je razveseliti samoga sebe posebnim poklonom. Pjevač je na društvenim mrežama pokazao svoj novi automobil i pritom podijelio emotivnu poruku o ljubavi, životu i samoći.

Legendarni dalmatinski pjevač objavio je fotografiju bijelog Fiata 500 Cabrio, kojem je dao nadimak "Tropolino", te priznao da si je upravo njega kupio za rođendan.

"Danas mi je rođendan... Fali još 12 sati. Vidim da me nitko nije pitao kako sam. Tako skoro svake godine ja ostanem sam. Ma nije meni nitko kriv, nego sam puno njih oženio, rastavio, zaljubio..." napisao je Mladen Grdović u svom prepoznatljivom stilu.

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Dodao je kako je ovoga puta odlučio počastiti samoga sebe te poručio da je zbog novog automobila iznimno sretan.

"Ovaj put sam počastio sam sebe i kupio Tropolina, Fiat 500 Cabrio... Ma tako sam sretan. Voli vas MG i želim vam puno zdravlja i sreće. Idemo dalje", poručio je svojim pratiteljima.

Mladen Grdović Foto: Instagram

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Objava je u kratkom roku prikupila tisuće reakcija i komentara podrške, a brojni su mu obožavatelji uputili rođendanske čestitke i poželjeli mnogo zdravlja.

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Mladen Grdović i Andrej Plenković - 1 Foto: Facebook

Mladen Grdović - 1 Foto: Pixsell

Mladen Grdović već desetljećima slovi za jednog od najprepoznatljivijih izvođača zabavne i dalmatinske glazbe. Tijekom bogate karijere nanizao je brojne hitove poput "Dalmatinac sam", "Nije u šoldima sve" i "Tu je moj dom", a i danas redovito nastupa diljem Hrvatske te je jedan od omiljenih izvođača na ljetnim feštama i koncertima.

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