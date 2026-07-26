Marko Tolja o osmoj manifestaciji ''Trag u beskraju'': ''Oliver je dio naše svakodnevice i ne vidim da će ta ljubav ikada prestati''

Osma manifestacija “Trag u beskraju” počela je na mjestu koje najbolje opisuje život Olivera Dragojevića – na moru. Koncert na trajektu koji plovi od Splita do Vele Luke, uz svima dobro poznate Oliverove pjesme, predvode Marko Tolja, Ivo Ajduković, Mario Pavlić i Ante Gelo Band.

Simboličan početak manifestacije podsjeća na Oliverovu neraskidivu povezanost s morem i rodnom Velom Lukom, u kojoj će se do kraja tjedna održavati koncerti, promocije knjiga i brojni kulturni programi. Vrhunac manifestacije bit će u srijedu, kada će se održati veliki koncert ''Trag u beskraju'', dok će program završiti u petak nastupom Nine Badrić i Ante Gelo Acoustic Orchestra.

''Mislim da je Oliver obilježio hrvatsku glazbu svojim prekrasnim vokalom, jedinstvenom interpretacijom, a ponajviše pjesmama koje su bezvremenske'', govori Iva Ajduković.

Na trajektu, na kojem se pjeva u čast Oliveru Dragojeviću, naša je ekipa razgovarala s Markom Toljom.

Trajekt je isplovio iz Splita prema Veloj Luci, u koju se očekuje dolazak u 20:30. No, sudeći prema atmosferi na brodu, ovdje se nitko ne pita kada će trajekt pristati – svi samo žele da ovo glazbeno putovanje traje što dulje.

Trajekt ''Trag u beskraju'' - 6 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Trajekt ''Trag u beskraju'' - 7 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Trajekt ''Trag u beskraju'' - 8 Foto: Ante Cizmic/Cropix

''Ne znam kako će sve završiti, ali glazbenici su spremni. Iza nas je već cijelo ljeto nastupa, no energija ovih ljudi sve nadjačava. Kakvi god glazbenici bili, publika će nas izvući što god da se dogodi.''

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Ovo je prvi put da se koncert održava u unutrašnjosti trajekta, pa je doživljaj sasvim drugačiji.

''Da, potpuno je drukčije. Pjevali smo i prije na otvorenom, a sada smo unutra i mislim da će biti još luđe jer nemamo kamo pobjeći. Ovo je tek druga pjesma, a atmosfera je već uzavrela. Bit će stvarno sjajno.''

Ove godine ispunila mu se životna želja – snimio je duet s Oliverom. S kakvim emocijama danas gleda na tu pjesmu?

''Još uvijek ne vjerujem da se to dogodilo. Sve mi je to pomalo nestvarno, ali i prekrasno. Planirali smo snimiti duet još za njegova života, no tada se prava pjesma nije pojavila. Došla je tek sada. Uz blagoslov njegove obitelji, na čemu sam im neizmjerno zahvalan, ostvario sam nešto posebno baš u godini u kojoj obilježavam 20 godina karijere.''

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Osam godina nakon njegova odlaska, čini se da je Oliver i dalje snažno prisutan među ljudima.

''Apsolutno. Još uvijek ga itekako osjećamo. Oliver je dio naše svakodnevice i ne vidim da će ta ljubav ikada prestati. Ljudi ga toliko vole, ostavio nam je toliko prekrasne glazbe da ga je jednostavno nemoguće zaboraviti.''

Trajekt ''Trag u beskraju'' - 3 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Trajekt ''Trag u beskraju'' - 4 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Kako doživljava čast da upravo on otvori tjedan posvećen Oliveru Dragojeviću?

''Mislim da je ovo možda i najprirodniji način da otvorimo tjedan posvećen Oliveru – plovidbom, uz more koje je najviše volio. Kako je davno rekao Gibonni, ‘sve je kako treba’. Mislim da je upravo tako.''

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