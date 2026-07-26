Dekolte plavuše u haljinici teško je nadmašiv: Pogledi su pratili svaki njezin korak

Brooks Nader ponovno je dokazala da zna kako privući sve poglede, američka manekenka prošetala je glamuroznim Saint-Tropezom u odvažnoj leopard-haljini s dubokim dekolteom.

Američka manekenka Brooks Nader ponovno je pokazala zašto je jedna od najzapaženijih zvijezda modne scene. Tijekom boravka u francuskom Saint-Tropezu prošetala je ulicama glamuroznog ljetovališta u izdanju koje je malo koga ostavilo ravnodušnim.

Brooks je za šetnju odabrala kratku leopard-haljinu s vrlo dubokim dekolteom koja je naglasila njezinu vitku figuru.

Brooks Nader - 4 Foto: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Brooks Nader - 2 Foto: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Leopard-uzorak još je jednom potvrdio status jednog od najvećih modnih trendova, a Brooks je pokazala kako ga nositi odvažno i s dozom glamura. Njezino modno izdanje privlačilo je poglede prolaznika na svakom koraku, a fotografi su zabilježili svaki detalj njezina stajlinga.

Brooks Nader - 1 Foto: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

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Brooks Nader posljednjih je godina izgradila uspješnu međunarodnu karijeru nakon što je 2019. pobijedila na natječaju Sports Illustrated Swim Search. Već 2023. osvanula je na naslovnici prestižnog izdanja Sports Illustrated Swimsuit, a u međuvremenu se okušala i na televiziji, među ostalim u emisiji Dancing with the Stars.

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Ove godine dobila je i ulogu u novim epizodama ''Baywatcha''.

Brooks Nader Foto: Screenshot

Brooks Nader Foto: Screenshot

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