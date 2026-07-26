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zanosna žena

Dekolte plavuše u haljinici teško je nadmašiv: Pogledi su pratili svaki njezin korak

Piše J. C., Danas @ 18:10 Celebrity komentari
Brooks Nader - 3 Brooks Nader - 3 Foto: Copyright © 2026 BACKGRID, Inc.

Brooks Nader ponovno je dokazala da zna kako privući sve poglede, američka manekenka prošetala je glamuroznim Saint-Tropezom u odvažnoj leopard-haljini s dubokim dekolteom.

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