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prezgodna je!

Kao da su je klesali! Fotke s plaže naše voditeljice u badiću izgledaju fenomenalno

Piše J. C., Danas @ 15:10 Celebrity komentari
Antonija Stupar Jurkin - 2 Antonija Stupar Jurkin - 2 Foto: Instagram

Antonija Stupar Jurkin još je jednom pokazala da ljeto provodi u punom sjaju, a novim fotografijama u bikiniju oduševila je pratitelje koji nisu štedjeli komplimente na račun njezina besprijekornog izgleda.

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Antonija Stupar Jurkin podijelila fotografije u badiću
prezgodna je!
Kao da su je klesali! Fotke s plaže naše voditeljice u badiću izgledaju fenomenalno
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