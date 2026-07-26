Kao da su je klesali! Fotke s plaže naše voditeljice u badiću izgledaju fenomenalno

Antonija Stupar Jurkin još je jednom pokazala da ljeto provodi u punom sjaju, a novim fotografijama u bikiniju oduševila je pratitelje koji nisu štedjeli komplimente na račun njezina besprijekornog izgleda.

Bivša Miss Hrvatske i televizijska voditeljica Antonija Stupar Jurkin na društvenim je mrežama podijelila niz fotografija s ljetnog odmora koje su u kratkom roku privukle brojne reakcije njezinih pratitelja.

Pozirala je na stijenama uz more u smeđem bikiniju koji je istaknuo njezinu vitku figuru i preplanuli ten, dok je u zlatnom zalasku sunca uživala u opuštenim trenucima na obali. Posebno su do izražaja došli isklesani trbušni mišići.

Antonija Stupar Jurkin - 6 Foto: Instagram

Antonija Stupar Jurkin - 5 Foto: Instagram

Antonija Stupar Jurkin - 4 Foto: Instagram

Uz objavu je kratko napisala: "Everything I want...", uz emotikone sunca, sidra, raka i ribe, dajući do znanja koliko uživa u ljetnim danima uz more.

Antonija Stupar Jurkin - 3 Foto: Instagram

Antonija Stupar Jurkin - 1 Foto: Instagram

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Antonija je godinama jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Hrvatskoj. Karijeru je započela nakon što je 2005. godine osvojila titulu Miss Hrvatske, a kasnije se uspješno ostvarila kao voditeljica i novinarka. Osim poslovnih uspjeha, pažnju javnosti često privlači i svojim objavama na društvenim mrežama, na kojima povremeno dijeli trenutke iz privatnog života i putovanja.

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