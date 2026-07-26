Kao da su je klesali! Fotke s plaže naše voditeljice u badiću izgledaju fenomenalno

Antonija Stupar Jurkin još je jednom pokazala da ljeto provodi u punom sjaju, a novim fotografijama u bikiniju oduševila je pratitelje koji nisu štedjeli komplimente na račun njezina besprijekornog izgleda.
Bivša Miss Hrvatske i televizijska voditeljica Antonija Stupar Jurkin na društvenim je mrežama podijelila niz fotografija s ljetnog odmora koje su u kratkom roku privukle brojne reakcije njezinih pratitelja.3 vijesti o kojima se priča oženio domaću voditeljicu Umirovio se s 22 godine, a danas je jedan od najmoćnijih ljudi europskog nogometa 59 mu je godina Omiljeni Semir iz Cobre 11 danas izgleda potpuno drugačije, evo najnovijih fotografija glumca osvanule fotke Hrvatski nogometaš oženio kćer bivšeg Vatrenog! Na svadbi su bili Gvardiol i Jakić
Pozirala je na stijenama uz more u smeđem bikiniju koji je istaknuo njezinu vitku figuru i preplanuli ten, dok je u zlatnom zalasku sunca uživala u opuštenim trenucima na obali. Posebno su do izražaja došli isklesani trbušni mišići.
Antonija Stupar Jurkin - 6 Foto: Instagram
Antonija Stupar Jurkin - 5 Foto: Instagram
Antonija Stupar Jurkin - 4 Foto: Instagram
Uz objavu je kratko napisala: "Everything I want...", uz emotikone sunca, sidra, raka i ribe, dajući do znanja koliko uživa u ljetnim danima uz more.
Antonija Stupar Jurkin - 3 Foto: Instagram
Antonija Stupar Jurkin - 1 Foto: Instagram
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Antonija je godinama jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Hrvatskoj. Karijeru je započela nakon što je 2005. godine osvojila titulu Miss Hrvatske, a kasnije se uspješno ostvarila kao voditeljica i novinarka. Osim poslovnih uspjeha, pažnju javnosti često privlači i svojim objavama na društvenim mrežama, na kojima povremeno dijeli trenutke iz privatnog života i putovanja.
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