Što je to? Mnogi su morali dvaput pogledati u vrat Baby Lasagne na posljednjem koncertu

Baby Lasagna još je jednom pokazao da voli eksperimentirati s izgledom, a na posljednjem nastupu pažnju publike ukrao je detaljem koji nitko nije mogao ne primijetiti.
Baby Lasagna privukao je poglede neobičnim izgledom s kojim je izašao na pozornicu.3 vijesti o kojima se priča oženio domaću voditeljicu Umirovio se s 22 godine, a danas je jedan od najmoćnijih ljudi europskog nogometa 59 mu je godina Omiljeni Semir iz Cobre 11 danas izgleda potpuno drugačije, evo najnovijih fotografija glumca osvanule fotke Hrvatski nogometaš oženio kćer bivšeg Vatrenog! Na svadbi su bili Gvardiol i Jakić
Na nastupu u Koprivnici publiku je iznenadio potpuno crnim vratom, što je mnoge navelo na pitanje radi li se o novom scenskom imidžu ili posebnoj šminki. Neobičan detalj dodatno je naglasio njegov prepoznatljivi rockerski stil – platinastoplavu frizuru, brojne lančiće oko vrata, crnu odjevnu kombinaciju i upečatljive tetovaže.
Baby Lasagna - 3 Foto: Damir Spehar/PIXSELL/Pixsell
Baby Lasagna - 2 Foto: Damir Spehar/PIXSELL/Pixsell
Na fotografijama s koncerta vidi se kako je tamna boja prekrila gotovo cijeli vrat, stvarajući efekt koji se savršeno uklopio u atmosferu energičnog nastupa.
Baby Lasagna - 4 Foto: Damir Spehar/PIXSELL/Pixsell
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Otkako je osvojio drugo mjesto na Eurosongu s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim", Baby Lasagna postao je jedan od najtraženijih domaćih izvođača, a svaki njegov nastup privlači veliku pozornost. Publika zato pomno prati i njegove glazbene poteze, ali i modne transformacije, kojima često iznenadi svoje obožavatelje.
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