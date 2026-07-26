Što je to? Mnogi su morali dvaput pogledati u vrat Baby Lasagne na posljednjem koncertu

Baby Lasagna još je jednom pokazao da voli eksperimentirati s izgledom, a na posljednjem nastupu pažnju publike ukrao je detaljem koji nitko nije mogao ne primijetiti.

Baby Lasagna privukao je poglede neobičnim izgledom s kojim je izašao na pozornicu.

Na nastupu u Koprivnici publiku je iznenadio potpuno crnim vratom, što je mnoge navelo na pitanje radi li se o novom scenskom imidžu ili posebnoj šminki. Neobičan detalj dodatno je naglasio njegov prepoznatljivi rockerski stil – platinastoplavu frizuru, brojne lančiće oko vrata, crnu odjevnu kombinaciju i upečatljive tetovaže.

Baby Lasagna - 3 Foto: Damir Spehar/PIXSELL/Pixsell

Baby Lasagna - 2 Foto: Damir Spehar/PIXSELL/Pixsell

Na fotografijama s koncerta vidi se kako je tamna boja prekrila gotovo cijeli vrat, stvarajući efekt koji se savršeno uklopio u atmosferu energičnog nastupa.

Baby Lasagna - 4 Foto: Damir Spehar/PIXSELL/Pixsell

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Otkako je osvojio drugo mjesto na Eurosongu s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim", Baby Lasagna postao je jedan od najtraženijih domaćih izvođača, a svaki njegov nastup privlači veliku pozornost. Publika zato pomno prati i njegove glazbene poteze, ali i modne transformacije, kojima često iznenadi svoje obožavatelje.

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