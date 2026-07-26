Grdović primio Šuput u naručje pa ispričao detalj iz prošlosti: ''Majo, mislio sam da si lakša...''

Mladen Grdović i Maja Šuput ponovno su pokazali zašto su među najomiljenijim zabavljačima domaće estrade, a nakon zajedničkog nastupa u Ližnjanu pjevač je jednom fotografijom i duhovitim opisom nasmijao brojne pratitelje.
Maja Šuput i Mladen Grdović rasplesali su publiku na Ližnjanskoj noći, a za odličnu atmosferu pobrinuli su se i iza pozornice.3 vijesti o kojima se priča oženio domaću voditeljicu Umirovio se s 22 godine, a danas je jedan od najmoćnijih ljudi europskog nogometa 59 mu je godina Omiljeni Semir iz Cobre 11 danas izgleda potpuno drugačije, evo najnovijih fotografija glumca osvanule fotke Hrvatski nogometaš oženio kćer bivšeg Vatrenog! Na svadbi su bili Gvardiol i Jakić
Grdović je na svom Facebook profilu objavio fotografiju na kojoj u naručju nosi Maju Šuput, a uz nju je napisao duhovit opis koji je nasmijao njegove pratitelje.
"Moja Majo mislija sam da si lakša. Kad si imala pet godina kod ćaće i matere u stanu tvom sidila si mi uvik na kolinima. Boris mi je dogovara nastupe, a tvoja dobra mater Danica... uvik lipih kolača i kava. Ja sam odradio dva ipo sata Ližnjanske noći. Izvoli na binu", našalio se Grdović.
Njegova objava brzo je privukla brojne reakcije, a pratitelji su u komentarima pohvalili njihovo dugogodišnje prijateljstvo i odličnu energiju koju uvijek prenose na publiku.
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