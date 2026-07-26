Grdović primio Šuput u naručje pa ispričao detalj iz prošlosti: ''Majo, mislio sam da si lakša...''

Mladen Grdović i Maja Šuput ponovno su pokazali zašto su među najomiljenijim zabavljačima domaće estrade, a nakon zajedničkog nastupa u Ližnjanu pjevač je jednom fotografijom i duhovitim opisom nasmijao brojne pratitelje.

Maja Šuput i Mladen Grdović rasplesali su publiku na Ližnjanskoj noći, a za odličnu atmosferu pobrinuli su se i iza pozornice.

Grdović je na svom Facebook profilu objavio fotografiju na kojoj u naručju nosi Maju Šuput, a uz nju je napisao duhovit opis koji je nasmijao njegove pratitelje.

"Moja Majo mislija sam da si lakša. Kad si imala pet godina kod ćaće i matere u stanu tvom sidila si mi uvik na kolinima. Boris mi je dogovara nastupe, a tvoja dobra mater Danica... uvik lipih kolača i kava. Ja sam odradio dva ipo sata Ližnjanske noći. Izvoli na binu", našalio se Grdović.

Njegova objava brzo je privukla brojne reakcije, a pratitelji su u komentarima pohvalili njihovo dugogodišnje prijateljstvo i odličnu energiju koju uvijek prenose na publiku.

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