Vjenčao se Vatreni Toni Fruk! Njegov bivši suigrač snimio je prvi ples mladoženje i lijepe Slavonke

Toni Fruk stao je pred oltar s dugogodišnjom partnericom Karlom Bobić, a raskošno slavlje u Opatiji okupilo je obitelj, prijatelje i brojne nogometaše.

Toni Fruk iza sebe ima dane koje će pamtiti cijelog života. Hrvatski reprezentativac i veznjak HNK Rijeke samo je dan nakon što je pogotkom srušio irski Derry City i svojoj momčadi donio vrijednu pobjedu u europskim kvalifikacijama uplovio u bračnu luku s dugogodišnjom partnericom Karlom Bobić.

Par je sudbonosno "da" izgovorio u Opatiji, a raskošno svadbeno slavlje održano je u impresivnoj Kristalnoj dvorani hotela Kvarner. Društvene mreže ubrzo su preplavili prizori s romantične proslave, otkrivajući djelić atmosfere s jednog od najljepših dana u životu mladog para.

Vjenčanje Toni Fruk i Karla Bobić - 1 Foto: Instagram

Posebno emotivan bio je prvi ples mladenaca, koji je na Instagramu podijelio bivši riječki napadač Duje Čop. Toni i Karla odlučili su zaplesati uz bezvremenski hit "Let's Twist Again" Chubbyja Checkera, a gosti su ih nagradili velikim pljeskom.

Vjenčanje Toni Fruk i Karla Bobić - 3 Foto: Instagram

Vjenčanje Toni Fruk i Karla Bobić - 4 Foto: Instagram

Vjenčanje Toni Fruk i Karla Bobić - 5 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tajna vitke linije Amal Clooney krije se u neobičnom doručku, a evo što još nikad ne preskače

Za glazbenu atmosferu bila je zadužena grupa Kontrast, a slavlje je dodatno uveličala i Vanna, koja je svojim nastupom raspjevala uzvanike. Večer je završila spektakularnim vatrometom iznad opatijske rive, čime je romantična proslava dobila još svečaniji završetak.

Vjenčanje Toni Fruk i Karla Bobić - 2 Foto: Instagram

Vjenčanje Toni Fruk i Karla Bobić - 6 Foto: Instagram

Vjenčanje Toni Fruk i Karla Bobić - 8 Foto: Instagram

Među brojnim uzvanicima našla su se i poznata lica iz riječkog nogometnog kruga. Mladencima su na vjenčanju čestitali Amer Gojak, Gabriel Rukavina, Ante Majstorović, Ante Oreč, Mladen Devetak i Aleksa Todorović, dok je ulogu barjaktara imao Ante Matej Jurić.

Galerija 8 8 8 8 8

Ljubavna priča Tonija Fruka i Karle Bobić traje godinama. Iako svoj privatni život nastoje držati podalje od očiju javnosti, poznato je da su zajedno još od srednjoškolskih dana. Karla je Fruku bila najveća podrška tijekom njegove nogometne karijere, od prvih koraka u Fiorentini pa sve do povratka u Hrvatsku i velikih uspjeha u dresu Rijeke.

Toni Fruk, Karla Bobić Foto: Instagram

Toni Fruk i Karla Bobić - 3 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se Bosiljke iz Nad lipom 35? Nakon smrti supruga živi povučenije, evo kako izgleda

Zaručili su se prošle godine, a vijest su podijelili na društvenim mrežama uz romantične fotografije i oduševili brojne pratitelje. Karla je diplomirana ekonomistica, a javnost ju je upoznala upravo zahvaljujući vezi s jednim od najboljih hrvatskih nogometaša mlađe generacije. Iako se rijetko eksponira, često je uz Tonija na važnim utakmicama i događajima. Više o lijepo Našičanki čitajte OVDJE.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Komentar na novu objavu Severine sve je rekao: "Izgledaš k'o da imaš 24 godine, a ne 54"

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Trebat će vam neko vrijeme da dođete k sebi nakon novih fotki Lille u bikiniju!