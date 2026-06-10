Tko je djevojka koja je osvojila Tonija Fruka? Zajedno uživaju u mirnom životu

Toni Fruk predstavlja Rijeku na Svjetskom prvenstvu, a njegova najvjernija pratiteljica je zaručnica Karla, s kojom živi u Kastvu.

Dok Toni Fruk posljednjih mjeseci proživljava najljepše trenutke svoje nogometne karijere te je pred izlazom iz Rijeke, uz njega je osoba koja je godinama njegova najveća podrška – zaručnica Karla Bobić.

Iako je vezana uz jednog od najtraženijih hrvatskih nogometaša, Karla uspješno izbjegava medijsku pozornost i privatni život čuva daleko od očiju javnosti.

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Toni Fruk i Karla Bobić - 4 Foto: Instagram

Toni Fruk i Karla Bobić - 3 Foto: Instagram

Karla dolazi iz Našica, baš kao i Toni Fruk, a njihova veza traje već nekoliko godina. Za razliku od brojnih partnerica nogometaša koje su vrlo aktivne na društvenim mrežama, Karla svoj Instagram profil drži zatvorenim i rijetko se pojavljuje u medijima.

Šira javnost počela ju je primjećivati tijekom Frukovih velikih uspjeha u dresu Rijeke. Posebno je zapažena bila na Rujevici nakon osvajanja naslova prvaka Hrvatske, kada je s tribina bodrila Tonija odjevena u njegov dres, a poslije utakmice zajedno su pozirali na travnjaku.

Toni Fruk i Karla Bobić - 2 Foto: Instagram

Toni Fruk i Karla Bobić - 1 Foto: Instagram

Par danas živi mirnim životom u Rešetarima pokraj Kastva. Sam Fruk jednom je otkrio da njihova svakodnevica nema mnogo veze s glamuroznim životom kakav se često povezuje s nogometašima. Umjesto luksuznih izlazaka, uživaju u jednostavnim trenucima, povremenim kavama i zajedničkom vremenu daleko od reflektora.

U lipnju 2025. njihova je ljubavna priča dobila novo poglavlje kada je Toni zaprosio Karlu. Sretne vijesti podijelili su na društvenim mrežama uz fotografije na kojima je Karla pokazala dijamantni zaručnički prsten i poruku: "Trostruka kruna je osigurana".

Iako je danas jedna od najzanimljivijih partnerica hrvatskih nogometaša, Karla očito nema želju postati javna osoba. Upravo zato mnogi je smatraju jednom od najdiskretnijih i najtajanstvenijih zaručnica na domaćoj sportskoj sceni.

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