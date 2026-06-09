Kad se pojavila u mini bikiniju, internet je imao samo jedno pitanje: Kako ovako izgleda sa 56?

Jennifer Lopez izazvala je lavinu komentara nakon što se u novom filmu "Office Romance" pojavila u oskudnom bikiniju.

Jennifer Lopez ponovno je pokazala zašto je već desetljećima jedna od najvećih svjetskih zvijezda. Nakon premijere romantične komedije "Office Romance", društvene mreže preplavili su komentari gledatelja koji ne mogu prestati pričati o njezinom izgledu u jednoj od najzapaženijih scena filma.

U filmu 56-godišnja Lopez glumi uspješnu direktoricu Jackie Cruz koja ulazi u zabranjenu romansu s novim odvjetnikom tvrtke Danielom Blanchflowerom, kojeg utjelovljuje Brett Goldstein.

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Jennifer Lopez - 5 Foto: Instagram Screenshot

Jennifer Lopez - 6 Foto: Instagram Screenshot

Jennifer Lopez - 7 Foto: Instagram Screenshot

Posebnu pozornost privukla je scena na plaži u kojoj se Jennifer pojavljuje u oskudnom bikiniju, pokazujući zavidnu formu i isklesanu figuru.

Tijekom snimljene scene glumica se zabavlja na plaži sa svojim filmskim partnerom, smije se i šali pred kamerama, a u jednom trenutku gotovo je doživjela i modni gaf dok je namještala vezice bikinija. Ipak, upravo su njezina energija i samopouzdanje bili ono što je najviše impresioniralo publiku.

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Komentari gledatelja ubrzo su preplavili društvene mreže.

"Izgleda apsolutno nevjerojatno", "Nevjerojatno je da je rodila blizance i izgleda ovako", "Biti u pedesetima i izgledati ovako dobro", "Ne mogu vjerovati da ova žena ima 57 godina", "Prekrasna je", "Ajmo Jennifer!", "Jennifer je pojam tijela", "Njezino tijelo je iskreno vatreno! Vrijeme ju samo ljubi bez da ostavi traga", pohvalili su je brojni fanovi.

Jennifer Lopez - 2 Foto: Instagram Screenshot

Ipak, nisu svi bili jednoglasno oduševljeni filmom. Dok dio publike smatra da "Office Romance" vraća šarm romantičnih komedija iz 90-ih godina, drugi kritiziraju produkciju zbog pretjeranog oslanjanja na zavodljive scene. Bez obzira na podijeljena mišljenja, jedno je sigurno – Jennifer Lopez ponovno je uspjela privući pažnju publike, a upravo su njezine scene među najkomentiranijima otkako je film stigao na streaming.

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Potez njezinog djeteta izazvao je komentare na društvenim mrežama, a zašto, saznajte OVDJE.

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