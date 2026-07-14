Ella Dvornik oduševila novim fotografijama, pratitelji uvjereni: ''Zacopani preko glave''

Nova objava Elle Dvornik izazvala je lavinu reakcija, a pratitelji su posebno primijetili koliko influencerica djeluje sretno, opušteno i ispunjeno.
Nova objava Elle Dvornik izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama. Influencerica je sa svojim pratiteljima podijelila niz fotografija nastalih tijekom ljetnih dana, a mnogi su odmah primijetili koliko zrači pozitivnom energijom.3 vijesti o kojima se priča ''znaš...'' Jelena Rozga za In Magazin otkrila hoće li nakon vjenčanja zadržati svoje prezime odlazak pionirke Preminula je Hrvatica koju pamtimo po velikom doprinosu hrvatskom povijesnom uspjehu podijelio fotke i snimke Jakov Jozinović pokazao gdje je proveo predah od svoje koncertne turneje i tko mu je pravio društvo!
Ella Dvornik Foto: Instagram
Uz fotografije je napisala tek kratku poruku – ''Kroz njegove oči'' – čime je dala naslutiti da je iza objektiva bio njezin partner, kojeg već neko vrijeme od milja naziva Meštar. Na fotografijama Ella pozira nasmijana i opuštena, a upravo je taj prizor oduševio njezine pratitelje.
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U komentarima su joj brojni uputili riječi podrške i komplimente. "Bože, kako te je lipo vidit tako nasmijanu", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga zaključila: "Zacopani preko glave." Bilo je i onih koji smatraju da joj ljetni mjeseci posebno gode pa su poručili kako se u njoj tada probudi neka posebna energija.
Ella Dvornik Foto: Instagram
Iako svoj privatni život i dalje nastoji držati podalje od javnosti, pratitelji već mjesecima prate razvoj njezine nove ljubavne priče. Tajanstvenog Meštra isprva je pokazivala tek kroz fotografije i videa na kojima mu se nije vidjelo lice, no posljednjih tjedana sve češće dijeli njihove zajedničke trenutke, iako njegov identitet još uvijek nije otkrila.
Ella Dvornik - 2 Foto: Ella Dvornik/Instagram
Posljednja fotografija iz objave otkrila je i da nije izgubila svoj prepoznatljiv smisao za humor. Podijelila je meme posvećen Tomu Andersonu, osnivaču nekada vrlo popularnog ''MySpacea'', uz koji je napisala: ''Zadnja slika mu je najdraži hobi.''
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Ella Dvornik na Instagramu - 4 Foto: Instagram
Podsjetimo, prije nove veze Ella je bila u braku s britanskim poduzetnikom Charlesom Pearceom, s kojim ima dvije kćeri, Balie Dee i Lumi Wren. Njihov razvod započeo je 2023. godine, a čini se da influencerica danas uživa u novom, sretnijem životnom poglavlju.
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