Ella Dvornik oduševila novim fotografijama, pratitelji uvjereni: ''Zacopani preko glave''

Nova objava Elle Dvornik izazvala je lavinu reakcija, a pratitelji su posebno primijetili koliko influencerica djeluje sretno, opušteno i ispunjeno.

Nova objava Elle Dvornik izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama. Influencerica je sa svojim pratiteljima podijelila niz fotografija nastalih tijekom ljetnih dana, a mnogi su odmah primijetili koliko zrači pozitivnom energijom.

Ella Dvornik Foto: Instagram

Uz fotografije je napisala tek kratku poruku – ''Kroz njegove oči'' – čime je dala naslutiti da je iza objektiva bio njezin partner, kojeg već neko vrijeme od milja naziva Meštar. Na fotografijama Ella pozira nasmijana i opuštena, a upravo je taj prizor oduševio njezine pratitelje.

Objavu pogledajte OVDJE.

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U komentarima su joj brojni uputili riječi podrške i komplimente. "Bože, kako te je lipo vidit tako nasmijanu", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga zaključila: "Zacopani preko glave." Bilo je i onih koji smatraju da joj ljetni mjeseci posebno gode pa su poručili kako se u njoj tada probudi neka posebna energija.

Ella Dvornik Foto: Instagram

Iako svoj privatni život i dalje nastoji držati podalje od javnosti, pratitelji već mjesecima prate razvoj njezine nove ljubavne priče. Tajanstvenog Meštra isprva je pokazivala tek kroz fotografije i videa na kojima mu se nije vidjelo lice, no posljednjih tjedana sve češće dijeli njihove zajedničke trenutke, iako njegov identitet još uvijek nije otkrila.

Ella Dvornik - 2 Foto: Ella Dvornik/Instagram

Posljednja fotografija iz objave otkrila je i da nije izgubila svoj prepoznatljiv smisao za humor. Podijelila je meme posvećen Tomu Andersonu, osnivaču nekada vrlo popularnog ''MySpacea'', uz koji je napisala: ''Zadnja slika mu je najdraži hobi.''

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Ella Dvornik na Instagramu - 4 Foto: Instagram

Podsjetimo, prije nove veze Ella je bila u braku s britanskim poduzetnikom Charlesom Pearceom, s kojim ima dvije kćeri, Balie Dee i Lumi Wren. Njihov razvod započeo je 2023. godine, a čini se da influencerica danas uživa u novom, sretnijem životnom poglavlju.

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