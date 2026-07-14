Djeca Angeline Jolie žele nositi samo njezino prezime: pokrenuli su postupak

Zahara i Maddox Jolie-Pitt pokrenuli su postupak kojim žele službeno nositi samo majčino prezime, što je novi znak dubokog obiteljskog razdora nakon razvoda Angeline Jolie i Brada Pitta.

Obiteljski odnosi između Brada Pitta i njegove djece i dalje su napeti, a Zahara i Maddox sada su napravili i službeni pravni korak kojim žele iz svog prezimena izbaciti ''Pitt''.

Prema sudskim dokumentima do kojih je došao ''Daily Mail'', Zahara i Maddox objavili su zakonom propisane obavijesti o promjeni prezimena u Los Angeles Daily Journalu. Riječ je o obveznom koraku u Kaliforniji prije nego što sud odluči o zahtjevu za promjenu imena.

Maddox Jolie - 7 Foto: Profimedia

Zahara želi promijeniti ime iz Zahara Marley Jolie-Pitt u Zahara Marley Jolie, dok Maddox traži da se njegovo ime promijeni iz Maddox Chivan Jolie-Pitt u Maddox Chivan Jolie.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je najljepša španjolska WAG-sica? Plavuša uz Danija Olma osvojila je društvene mreže

Ovaj potez nije iznenađenje jer je Zahara još prije nekoliko godina, tijekom predstavljanja u sestrinstvu na fakultetu Spelman, javno koristila samo prezime Jolie. Istim se prezimenom predstavila i na svečanosti dodjele diplome.

Zahara Jolie-Pitt i Angelina Jolie - 13 Foto: Profimedia

Prema pisanju američkih medija, Brad Pitt nije prisustvovao njezinoj promociji, dok izvori bliski Angelini Jolie tvrde da ništa nije stajalo na putu da dođe i podrži kćer. S druge strane, izvori bliski glumcu već su ranije za ''Daily Mail'' isticali da Pitt želi obnoviti odnos sa svojom djecom te da nije otac kakvim ga se često prikazuje u javnosti.

Angelina Jolie - 1 Foto: Profimedia

Brad Pitt - 1 Foto: Profimedia

Zahara i Maddox nisu jedini koji su odlučili odbaciti očevo prezime. Prošle godine i Shiloh, odmah nakon 18. rođendana, službeno je postala Shiloh Jolie, a njezin odvjetnik tada je poručio da je odluku donijela samostalno nakon ''bolnih događaja''.

Shiloh Jolie - 3 Foto: Profimedia

Ni Vivienne posljednjih godina javno ne koristi prezime Pitt. Na programu broadwayskog mjuzikla ''The Outsiders'', na kojem je radila s majkom, bila je potpisana kao Vivienne Jolie. Nije poznato planira li i Pax službeno promijeniti prezime.

Knox Leon Jolie-Pitt - 3 Foto: Profimedia

Angelina Jolie i Brad Pitt zajedno imaju šestero djece – Maddoxa, Paxa, Zaharu, Shiloh te blizance Vivienne i Knoxa. Njihov razvod, pokrenut 2016. godine nakon incidenta tijekom privatnog leta, prerastao je u jednu od najpraćenijih holivudskih pravnih bitaka.

Galerija 12 12 12 12 12

Jolie je tada iznijela ozbiljne optužbe na račun bivšeg supruga, koje je Pitt negirao. Njegovi predstavnici tvrdili su da glumac prihvaća odgovornost za vlastite postupke, ali odbacuje optužbe koje smatra neistinitima.

Maddox Jolie - 4 Foto: Profimedia

Iako je godinama pokušavao održati odnos s djecom, američki mediji već dulje pišu da su odnosi s dijelom obitelji ozbiljno narušeni. Prema ranijim izjavama izvora bliskih Pittu, glumac i dalje vjeruje da će vrijeme pomoći u obnovi odnosa s djecom, dok izvori bliski Angelini Jolie smatraju da odgovornost za obiteljski razdor leži upravo na njemu.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je ruska manekenka koju zbog nevjerojatne sličnosti uspoređuju s Haalandom?

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Vjenčali su se Jelena Perčin i Ante Gelo! Sudbonosno da izrekli su na intimnoj ceremoniji

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Nekad i sad Što se dogodilo s najvećim zavodnikom sapunica? Na vrhuncu slave odrekao se života koji su mnogi sanjali