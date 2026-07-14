Tko je najljepša španjolska WAG-sica? Plavuša uz Danija Olma osvojila je društvene mreže

Plavokosa influencerica Laura Abla posljednjih je mjeseci u središtu pozornosti zbog veze sa španjolskim nogometnim reprezentativcem Danijem Olmom, a svojim modnim stilom i objavama na društvenim mrežama osvojila je milijune pogleda.

Njemačka influencerica Laura Abla (27) posljednjih je mjeseci jedno od najzvučnijih imena europske lifestyle scene. Osim što je izgradila uspješnu karijeru na društvenim mrežama, u središtu pozornosti našla se i zbog veze sa španjolskim nogometnim reprezentativcem Danijem Olmom.

Laura Alba - 11 Foto: Instagram

Rođena u Njemačkoj kao Laura Schmitt, javnosti je poznatija pod imenom Laura Abla. Veliku popularnost stekla je na TikToku i Instagramu, gdje je okupila stotine tisuća pratitelja. Sa svojom publikom svakodnevno dijeli modne kombinacije, beauty savjete, fitness rutine, putovanja i trenutke iz privatnog života, a upravo joj je prirodan i neposredan način komunikacije donio vjernu bazu obožavatelja.

Laura Alba - 18 Foto: Instagram

Laura Alba - 14 Foto: Instagram

Osim u svijetu društvenih mreža, Laura posljednjih godina uspješno gradi i karijeru modela. Surađivala je s brojnim poznatim svjetskim brendovima, među kojima su ''Dior'', ''L'Oréal'', ''Guerlain'', ''H&M'' i ''Dyson'', a pojavljivala se i na ''Berlin Fashion Weeku'' te krasila naslovnice nekoliko modnih časopisa. Time je učvrstila status jedne od novih zvijezda europske modne scene.

Laura Alba - 12 Foto: Instagram

Laura Alba - 5 Foto: Instagram

Dodatnu medijsku pažnju privukla je početkom 2024. godine, kada su ona i španjolski reprezentativac Dani Olmo potvrdili da su u vezi. Nakon Olmova dolaska u Barcelonu, par je zajednički život nastavio u katalonskoj prijestolnici, gdje Laura paralelno razvija vlastite poslovne projekte i karijeru.

Laura Alba - 4 Foto: Instagram

Laura Alba - 8 Foto: Instagram

Iako su često tema medija i društvenih mreža, Laura i Dani privatni život nastoje sačuvati od pretjerane izloženosti. Zajedničke fotografije objavljuju rijetko, uglavnom s putovanja ili posebnih događanja, zbog čega svaki njihov novi zajednički trenutak izazove velik interes pratitelja.

Laura Alba - 1 Foto: Instagram

Zahvaljujući uspješnoj karijeri, besprijekornom modnom stilu i vezi s jednim od najboljih španjolskih nogometaša, mnogi Lauru danas svrstavaju među najzapaženije WAG-ice europskog nogometa. Njezine objave redovito privlače tisuće reakcija, a interes za atraktivnu Nijemicu iz mjeseca u mjesec sve je veći.

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U galeriji pogledajte njezina najbolja izdanja koja su je pretvorila u jedno od najprepoznatljivijih lica europske lifestyle i modne scene.

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