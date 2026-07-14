Nema šanse da ćete odmah prepoznati koji se holivudski glumac krije ispod ove maske

Da vam nismo rekli o kome je riječ, gotovo sigurno ne biste pogodili – holivudska zvijezda potpuno je nestala ispod nevjerojatne transformacije za novu filmsku ulogu.

Kad pomislite na Toma Cruisea, prvo vam na pamet padaju nemoguće akcijske scene, mladolik izgled i status jednog od najvećih holivudskih zavodnika.

No, za svoj novi film ''Digger'' 64-godišnji glumac potpuno je odbacio prepoznatljivi imidž i prošao kroz nevjerojatnu fizičku transformaciju.

Tom Cruise - 4 Foto: Warner Bros / Planet / Profimedia

Tom Cruise - 5 Foto: Warner Bros / Planet / Profimedia

Na prvim kadrovima iz filma Cruise je gotovo neprepoznatljiv. Prorijeđena sijeda kosa, duboke bore, protetski trbuh i potpuno drukčiji izraz lica pretvorili su ga u naftnog magnata Diggera Rockwella. Uz to govori izraženim južnjačkim američkim naglaskom, što dodatno doprinosi dojmu da se ispod slojeva šminke krije sasvim drugi glumac.

Tom Cruise - 3 Foto: Warner Bros / Planet / Profimedia

Tom Cruise - 1 Foto: Warner Bros / Planet / Profimedia

Riječ je o novoj crnoj komediji slavnog meksičkog redatelja Alejandra Gonzáleza Iñárritua, četverostrukog oskarovca poznatog po filmovima ''Birdman'' i ''Povratnik''. Radnja prati milijardera i naftnog tajkuna koji slučajno izazove globalnu ekološku katastrofu, nakon čega ga predsjednik SAD-a, kojeg glumi John Goodman, zaduži da spasi planet.

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Objava prvog trailera izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama, a mnogi smatraju da bi Cruise napokon mogao ozbiljno konkurirati za Oscara.

"Napokon film u kojem je najopasniji stunt Toma Cruisea njegova gluma", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Nevjerojatno je vidjeti ostarjelog Toma Cruisea."

Tom Cruise - 11 Foto: Profimedia

Treći je zaključio: "Svako toliko Cruise snimi film koji nas podsjeti da je zapravo vrhunski glumac." Mnogi su istaknuli kako ga u pojedinim scenama doslovno nisu uspjeli prepoznati.

Sam redatelj nije skrivao oduševljenje glumčevom predanošću ulozi.

"Transformacija kroz koju je prošao bila je zapanjujuća. Jednom mi je rekao: 'Alejandro, trebalo mi je 40 godina da postanem ovaj lik.' Obojica smo znali da tijekom svojih karijera nikada nismo napravili ništa ni približno ovome", rekao je Iñárritu.

Tom Cruise - 12 Foto: Profimedia

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Film ''Digger'', koji su Cruise i Iñárritu zajedno producirali, u kina stiže 22. listopada, a uz Cruisea glume Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Riz Ahmed i Emma D'Arcy. Ako je suditi prema prvim reakcijama publike, upravo bi ova uloga mogla označiti jedno od najvećih glumačkih iznenađenja godine.

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