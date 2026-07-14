Emilija Kokić emotivnim riječima oprostila se od osobe koja je obilježila njezinu najveću pobjedu

Nakon vijesti o smrti Snježane Vego, emotivnom objavom oglasila se Emilija Kokić, prisjetivši se žene čije su kreacije bile dio povijesne pobjede grupe Riva na Eurosongu.

Smrt Snježane Vego rastužila je hrvatsku kulturnu i modnu scenu, a među prvima koji su joj javno odali počast bila je Emilija Kokić.

Legendarna pjevačica grupe Riva, koja je 1989. godine s pjesmom ''Rock Me'' Hrvatskoj, tada u sastavu Jugoslavije, donijela pobjedu na Eurosongu, emotivnom se objavom oprostila od dizajnerice koja je osmislila njihov prepoznatljiv scenski izgled.

Riva na Eurosongu - 2 Foto: YouTube Screenshot

Vijest o smrti Snježane Vego, istaknute modne dizajnerice, kostimografkinje i sveučilišne profesorice, koja je preminula u nedjelju, 12. srpnja, u 71. godini života, potresla je brojne prijatelje, kolege i suradnike.

Snježana Vego - 2 Foto: Facebook

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Emilija Kokić od Vego se oprostila na Facebooku dirljivim riječima.

"Nedostajat ćeš nam draga Snježna Vego. Hvala ti što si svojim bojama činila da ovaj svijet izgleda kao ljepše mjesto... Tvoje kreacije bile su dio naše pobjede na Eurosongu. Hvala ti na tvojoj posebnosti... Neka te prate anđeli", napisala je Emilija.

Snježana Vego ostavila je neizbrisiv trag u hrvatskoj modi i kazalištu, a njezine kreacije obilježile su brojne umjetničke projekte. Posebno mjesto u njezinoj bogatoj karijeri zauzima upravo suradnja s grupom Riva, za koju je kreirala kostime tijekom povijesne pobjede na Eurosongu 1989. godine, jednog od najvećih uspjeha domaće glazbene scene.

Emilija Kokić Foto: Robert Anic/Pixsell

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