Bivša zvijezda realityja na farmi u oskudnom bikiniju smočila obline u moru

Nakon što je pažnju javnosti privukla kontroverznim nastupom u australskom reality showu, Miranda Chopping ponovno je završila u središtu pozornosti.

Zvijezda australske verzije reality showa "Farmer Wants a Wife", Miranda Chopping, privukla je brojne poglede na plaži u Gold Coastu.

U ružičastom prugastom bikiniju pokazala je zavidnu figuru i bujne obline, a nije skrivala ni zaljubljenost u novog dečka Josha Browna, s kojim je razmjenjivala poljupce i nježnosti na pijesku.

Miranda Chopping - 7 Foto: Profimedia

Miranda Chopping - 4 Foto: Profimedia

Miranda Chopping - 6 Foto: Profimedia

Miranda se proslavila u ovogodišnjoj sezoni popularnog australskog showa, u kojem je pokušala osvojiti srce farmera Zaca. Iako je u početku slovila kao jedna od favoritkinja, tijekom emitiranja postala je jedna od najkontroverznijih natjecateljica zbog sukoba s drugim djevojkama, stoga su je australski mediji prozvali "negativkom sezone". Na kraju ju je Zac eliminirao nakon što je posumnjao u njezino ponašanje prema ostalim kandidatkinjama.

Miranda Chopping - 8 Foto: Instagram

Miranda Chopping - 9 Foto: Instagram

Sama Miranda kasnije je tvrdila da televizijska montaža nije vjerno prikazala sve što se događalo iza kamera te da je dio njezinih izjava i postupaka izvučen iz konteksta. Unatoč tome, priznaje da joj je sudjelovanje u emisiji otvorilo brojna vrata u svijetu medija.

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Ljubav koju nije pronašla pred kamerama, pronašla je nakon završetka snimanja. Danas je u vezi s Joshom Brownom, australskim influencerom i zaljubljenikom u automobile. Njih dvoje upoznali su se zahvaljujući Mirandinu bratu, koji je pratio Joshov sadržaj na društvenim mrežama, a Miranda je otkrila da su od prvog susreta postali nerazdvojni. Za svog novog partnera kaže da je "potpuna suprotnost" farmeru Zacu te da joj pruža veliku podršku tijekom medijske pozornosti koju je donijela emisija.

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Miranda Chopping - 11 Foto: Instagram

Miranda ima 21 godinu, dolazi iz Queenslanda i radi u sektoru nekretnina. Odrasla je na farmi u blizini Rockhamptona, a prije televizijske karijere više od 15 godina bavila se natjecateljskim plivanjem.

Miranda Chopping - 3 Foto: Instagram

Miranda Chopping - 1 Foto: Instagram

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Sudeći prema fotografijama s plaže, burno razdoblje nakon reality showa ostavila je iza sebe te danas uživa u novoj ljubavi i životu daleko od televizijskih drama.

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