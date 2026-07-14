Grašo prepričao što je njegova kći poručila Zdravku Čoliću u njihovoj kući, svi su prasnuli u smijeh!

Petar Grašo podijelio je simpatičnu obiteljsku anegdotu koja je nasmijala njegove obožavatelje. Pjevač je otkrio kako je njegova troipolgodišnja kći Alba bez zadrške prekinula Zdravka Čolića dok je pjevao u njihovu domu, a njezina iskrena reakcija oduševila je i legendarnog glazbenika.

Petar Grašo rijetko govori o privatnom životu, no nedavno je nasmijao mnoge simpatičnom anegdotom o svojoj kćeri Albi i regionalnoj glazbenoj legendi Zdravku Čoliću.

Gostujući na crnogorskoj televiziji, pjevač je ispričao kako njegova kći odrasta okružena poznatim glazbenicima pa joj je sasvim normalno da im dolaze u posjet.

Petar Grašo - 5 Foto: In Magazin

Zdravko Čolić u Koprivnici Foto: Damir Spehar/PIXSELL

"Ona misli da je normalno da su svi koji nam dođu u kuću poznati. Zdravko Čolić je bio prije par mjeseci, Jelena Rozga dođe, Nina Badrić je bila... Njoj je to sve potpuno normalno. Ona ne razumije da ti ljudi, koji su i na televiziji, nisu ništa neobično", rekao je Grašo.

Potom je otkrio trenutak koji je posebno nasmijao i njega i Čolića.

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"Zdravko je bio kod nas prije nekoliko mjeseci, malo smo se družili. Bilo je to jako slatko. Alba, koja naravno s tri i pol godine nema pojma ni o čemu, u jednom je trenutku bila u drugoj sobi. Zdravko je nešto počeo pjevati, a ona je samo izašla i rekla: 'Molim te, prestani pjevati, gledam crtani film!'", ispričao je kroz smijeh.

Grašo je priznao da ga je cijela situacija posebno dirnula jer je upravo Zdravko Čolić bio njegov glazbeni idol iz djetinjstva.

"A ja kažem Zdravku, kojeg sam obožavao s četiri godine, bio mi je Bog... Da si meni pjevao kući s četiri godine, ja bih umro od sreće, a vidiš ovo malo derle te tjera van. Ali slatka je, u svakom slučaju. Bila je to jedna lijepa večer", zaključio je pjevač.

Hana Huljić Grašo s kćerkicom Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Petar Grašo na Rivi Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Grašina anegdota brzo je privukla pažnju na društvenim mrežama, a mnogi su se složili da dječja iskrenost uvijek donosi najzabavnije i najneočekivanije situacije.

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