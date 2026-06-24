Zdravko Čolić progovorio o kćerima koje je dugo pokušavao čuvati od javnosti: ''Volio bih da sam stroži''

Regionalna megazvijezda za kojom su uzdisale generacije, Zdravko Čolić, i dalje niže koncerte. Više od pola stoljeća prošlo je od njegova prvog nastupa, a još uvijek osvaja publiku i ostaje jedan od rijetkih glazbenika čije ime svi izgovaraju s posebnim poštovanjem. S našom Patricijom Novaković iskreno je razgovarao o supruzi Aleksandri, kćerima te otkrio neostvarenu životnu želju.

Deseci tisuća ljudi, ovacije i pjesme koje su obilježile generacije. Upravo je tako izgledao nedavni koncert Zdravka Čolića u Slavonskom Brodu. A dok on na pozornici djeluje nepobjedivo, Čola priznaje da ga ni nakon više od pet desetljeća karijere ne napušta trema, stoga prije svakog nastupa slijedi svoje male rituale.

''Volim da se osamim, to vam moram reći. Ne volim da se ljudi dolaze pozdravljati sa mnom, bit će za to vremena prije ili poslije. Ono malo vremena da si sam, sat-dva, popiješ kalcij, nekad konjak ili dva, malo razgibavanja i raspjevavanja i to je to.''

Njegove pjesme obilježile su bezbroj prvih plesova, zaljubljivanja, ali i prosidbi. Zdravko Čolić, iako pjeva o ljubavi, priznaje da je i sam zbog žena znao ostati slomljena srca.

''Ja sam u životu imao malo onih ozbiljnih veza, ali naravno da je bilo više žena, da ih ne imenujem. To je prirodno i muški. Oni koji nisu imali slomljeno srce ili koji nisu bili zaljubljeni, mislim da im nešto fali.''

Zdravko Čolić Foto: In Magazin

Šarm kojim osvaja publiku nije izgubio ni danas, baš kao ni status jednog od najvećih romantičara regionalne glazbene scene.

''Dosta sam svoj u tome, ali pisao sam ljubavna pisma. Kad čovjek napiše pismo, znači da ima unutarnju potrebu i da ga nešto muči, a to je ljubav.''

Zdravko Čolić Foto: In Magazin

Bio je san milijuna žena, ali srce ovog zavodnika već desetljećima pripada samozatajnoj Aleksandri, uz koju je pronašao mirnu luku.

''Pretpostavio sam da bismo se mogli zabavljati. To je bilo dovoljno za početak.''

Ponosni je otac dviju kćeri, Une i Lare, koje je oduvijek nastojao zaštititi od medijske pažnje i odgojiti daleko od reflektora koji njega prate cijeli život.

''Nažalost, volio bih da sam stroži, to je prva stvar. Pokušavam im omogućiti ono što žele, ali možda bih trebao biti stroži u cijeloj toj priči. Mama je tu ta koja ne može sve bez mene.''

Zdravko Čolić Foto: In Magazin

Čola priznaje da ga najviše veseli kada dobije buket cvijeća, a generacije obožavateljica doslovno gube dah zbog njega pa stoga ni ne čudi da kroz godine nije nedostajalo ni nezaboravnih scena na koncertima.

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''Bilo je padanja u nesvijest, plača, preskakanja ograda i balkona, pa i događaja na nekim hotelskim katovima. Svašta je bilo. Ne mogu se sjetiti nečega drastičnog, osim da je bilo slučajeva kada je netko htio sebi oduzeti život, ali to je više figurativno, naravno.''

Iako pripada staroj gardi glazbenika koja je karijeru gradila bez društvenih mreža i viralnih videa, Zdravko je ipak uspio ono što rijetkima polazi za rukom – ostao je jednako popularan i među novijim generacijama.

Zdravko Čolić Foto: In Magazin

''Manje bih išao na neke tabloidne varijante. Naravno, društvene mreže sastavni su dio našeg ponašanja i profesionalnog rada danas, za razliku od nekad, ali ja bih to umanjio. Više bih išao na neku vrstu dopisnog ili radiotelevizijskog izražavanja.''

Iako bi mnogi rekli da ima sve, Čola ima i jednu neostvarenu želju.

''Što se tiče poslovnog dijela, volio bih imati jedan singl na velikim svjetskim listama. Eto, to je ono poslovno neostvareno.''

Bez skandala, bez pauza i bez potrebe da prati trendove. Čola je ostao svoj, a publika mu je to vratila bezuvjetnom ljubavlju jer on nije samo glazbena zvijezda – on je dio uspomena, emocija i života generacija.

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