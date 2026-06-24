Gdje je supruga Brune Petkovića pobjegla od svakodnevice? Egzotična destinacija oduševila je pratitelje

Iva Šarić otputovala je sa sinom Adrianom na Mauricijus, odakle je podijelila idilične prizore s plaže, iz luksuznog resorta i opuštenih obiteljskih trenutaka u tropskom raju.
Iva Šarić ovih je dana zamijenila zagrebačku svakodnevicu tropskim ugođajem te se sa sinom Adrianom uputila na odmor na egzotični Mauricijus.3 vijesti o kojima se priča velika su si podrška Antu Budimira i suprugu povezuje više od ljubavi: Zajedno dijele tužnu sudbinu! "Do pobjede!" Thompson zaželio sreću Vatrenima uz pjesmu koju ne objavljuje baš često šarmantni filip Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji
Supruga nogometaša Brune Petkovića, koji se ovog ljeta nije našao u sastavu izbornika Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo, dijelove svog putovanja podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama, a fotografije otkrivaju prizore kao s razglednice.
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Iva je pokazala prekrasne pješčane plaže, visoke palme i luksuzni resort okružen zelenilom, dok je Adrian uživao u bezbrižnim šetnjama uz more i istraživanju prirode. Na jednoj fotografiji mališan trči travnatim kompleksom resorta odjeven u dres s natpisom "Adrian", dok je na drugoj snimljen kako samostalno šeta plažom uz ocean.
Iva Šarić i Bruno Petković na obiteljskom odmoru u Dubaiju - 4 Foto: Iva Šarić/Instagram
Bruno Petković i Iva Šarić - 3 Foto: Iva Šarić/Instagram
Iva Šarić Foto: Instagram
U opuštenijim trenucima Iva je vrijeme provodila uz bazen i dobru knjigu, a pratiteljima je pokazala kako uživa čitajući roman Danielle Steel. Nije skrivala koliko joj godi odmor daleko od svakodnevnih obaveza.
Iva Šarić i Bruno Petković na obiteljskom odmoru u Dubaiju - 3 Foto: Iva Šarić/Instagram
Bruno Petković i Iva Šarić Foto: Tonci Plazibat/Cropix
Iva Šarić Foto: Riječke stepenice/PR
Sudeći prema objavljenim prizorima, majka i sin maksimalno koriste svaki trenutak na ovom luksuznom putovanju, a Mauricijus se pokazao kao idealna destinacija za obiteljski predah i stvaranje novih uspomena.
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