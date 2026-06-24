Gdje je supruga Brune Petkovića pobjegla od svakodnevice? Egzotična destinacija oduševila je pratitelje

Iva Šarić otputovala je sa sinom Adrianom na Mauricijus, odakle je podijelila idilične prizore s plaže, iz luksuznog resorta i opuštenih obiteljskih trenutaka u tropskom raju.

Iva Šarić ovih je dana zamijenila zagrebačku svakodnevicu tropskim ugođajem te se sa sinom Adrianom uputila na odmor na egzotični Mauricijus.

Supruga nogometaša Brune Petkovića, koji se ovog ljeta nije našao u sastavu izbornika Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo, dijelove svog putovanja podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama, a fotografije otkrivaju prizore kao s razglednice.

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Iva je pokazala prekrasne pješčane plaže, visoke palme i luksuzni resort okružen zelenilom, dok je Adrian uživao u bezbrižnim šetnjama uz more i istraživanju prirode. Na jednoj fotografiji mališan trči travnatim kompleksom resorta odjeven u dres s natpisom "Adrian", dok je na drugoj snimljen kako samostalno šeta plažom uz ocean.

Iva Šarić i Bruno Petković na obiteljskom odmoru u Dubaiju - 4 Foto: Iva Šarić/Instagram

Bruno Petković i Iva Šarić - 3 Foto: Iva Šarić/Instagram

Iva Šarić Foto: Instagram

U opuštenijim trenucima Iva je vrijeme provodila uz bazen i dobru knjigu, a pratiteljima je pokazala kako uživa čitajući roman Danielle Steel. Nije skrivala koliko joj godi odmor daleko od svakodnevnih obaveza.

Iva Šarić i Bruno Petković na obiteljskom odmoru u Dubaiju - 3 Foto: Iva Šarić/Instagram

Bruno Petković i Iva Šarić Foto: Tonci Plazibat/Cropix

Iva Šarić Foto: Riječke stepenice/PR

Sudeći prema objavljenim prizorima, majka i sin maksimalno koriste svaki trenutak na ovom luksuznom putovanju, a Mauricijus se pokazao kao idealna destinacija za obiteljski predah i stvaranje novih uspomena.

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