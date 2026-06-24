U stravičnom padu helikoptera ostala je bez kćeri i muža: Ljubav punu skandala prekinula je tragedija

Kobe i Vanessa Bryant imali su brak koji nije bio savršen, ali upravo zato njihova priča i danas dira milijune ljudi diljem svijeta.

Dok je Kobe Bryant osvajao NBA naslove, rušio rekorde i gradio status jednog od najvećih košarkaša svih vremena, iza reflektora živjela je ljubavna priča koja je desetljećima fascinirala javnost. Njegov brak s Vanessom Bryant bio je sve samo ne savršen, ali upravo su izazovi, padovi i opraštanja njihovu vezu pretvorili u jednu od najemotivnijih ljubavnih priča sportskog svijeta.

Kobe i Vanessa upoznali su se 1999. godine na snimanju glazbenog spota. On je tada imao 21 godinu i bio zvijezda Los Angeles Lakersa u usponu, dok je Vanessa, tada Vanessa Laine, bila 17-godišnja srednjoškolka. Iskra je planula gotovo trenutačno.

Vanessa i Kobe Bryant - 7 Foto: Profimedia

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Njihova romansa razvijala se nevjerojatnom brzinom. Već nakon šest mjeseci veze Kobe je zaprosio Vanessu, a u travnju 2001. izrekli su sudbonosno "da" na intimnoj ceremoniji u Kaliforniji.

Njihov brak od samog je početka bio pod velikim pritiskom. Kobeovi roditelji nisu podržavali njegovu odluku da se tako mlad oženi, pa čak nisu ni prisustvovali vjenčanju. No, unatoč obiteljskim nesuglasicama, Kobe i Vanessa odlučili su graditi život zajedno.

Vanessa i Kobe Bryant - 5 Foto: Profimedia

U godinama koje su slijedile dobili su četiri kćeri – Nataliju, Giannu, Bianku i Capri – koje su postale središte njihova svijeta. Kobe je često isticao kako mu je upravo obitelj bila najveći životni uspjeh.

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Godina 2003. donijela je najveću kušnju njihova braka. Kobe se našao usred velikog skandala zbog preljuba, a cijeli svijet promatrao je hoće li njihov odnos preživjeti. Vanessa je tada odlučila ostati uz supruga unatoč javnom pritisku i medijskoj oluji.

Mnogi vjeruju da je upravo to razdoblje pokazalo koliko je njihova veza bila snažna. Iako su prošli kroz bolne trenutke, nastavili su zajedno graditi obitelj i život.

Vanessa i Kobe Bryant - 1 Foto: Profimedia

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Desetljeće kasnije činilo se da je njihovoj ljubavi ipak došao kraj. Vanessa je 2011. godine podnijela zahtjev za razvod zbog nepomirljivih razlika. Vijest je šokirala njihove obožavatelje diljem svijeta. No, dvije godine kasnije dogodio se preokret. Par je objavio da odustaje od razvoda i daje svom braku novu priliku. Bila je to odluka koja je promijenila ostatak njihova zajedničkog života.

Nakon pomirenja Kobe i Vanessa djelovali su povezanije nego ikad. Kobe je nakon završetka briljantne NBA karijere više vremena posvećivao obitelji, a Vanessa je bila uz njega tijekom svih novih životnih projekata.

Vanessa i Kobe Bryant - 3 Foto: Profimedia

Prijatelji i suradnici često su govorili da je upravo Vanessa bila njegova najveća podrška. Kobe joj je javno zahvaljivao u najvažnijim trenucima života, ističući kako bez nje ne bi postigao sve što jest.

Dana 26. siječnja 2020. svijet je zanijemio. Kobe Bryant i njihova 13-godišnja kći Gianna poginuli su u padu helikoptera u Kaliforniji.

I godinama nakon njegove smrti Vanessa nastavlja čuvati uspomenu na supruga. Kroz obiteljske fotografije, humanitarne projekte i dirljive objave na društvenim mrežama pokazuje da njihova priča nije završila onoga dana kada je Kobe otišao.

Vanessa i Kobe Bryant - 9 Foto: Profimedia

Vanessa i Kobe Bryant - 8 Foto: Profimedia

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