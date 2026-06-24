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Ivana Knoll snimila je Budimirov gol protiv Paname, tribine su eksplodirale!

Piše J. C., Danas @ 07:33 Celebrity komentari
Ivana Knoll - 1 Ivana Knoll - 1 Foto: Instagram

Ante Budimir donio je novo slavlje hrvatskim navijačima u Torontu, a trenutak pogotka zabilježila je i Ivana Knoll, koja je podijelila atmosferu s tribina u trenutku kada je stadion eksplodirao od oduševljenja.

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