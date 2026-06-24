Ivana Knoll snimila je Budimirov gol protiv Paname, tribine su eksplodirale!

Ante Budimir donio je novo slavlje hrvatskim navijačima u Torontu, a trenutak pogotka zabilježila je i Ivana Knoll, koja je podijelila atmosferu s tribina u trenutku kada je stadion eksplodirao od oduševljenja.

Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll podijelila je na Instagramu trenutak koji je oduševio hrvatske navijače – pogodak Ante Budimira protiv Paname.

Na snimci koju je objavila na društvenim mrežama vidi se reakcija tribine prepune hrvatskih navijača u trenutku kada je Budimir zatresao mrežu. Čim je lopta završila u golu, stadionom se prolomio glasan pljesak i oduševljeni povici, dok su navijači skočili na noge i zajedno proslavili pogodak Vatrenih.

Ivana Knoll - 2 Foto: Instagram

Ivana Knoll - 1 Foto: Instagram

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Euforična atmosfera zavladala je tribinama, a prema kadrovima koje je podijelila Knoll, slavlje je u tom trenutku dosegnulo vrhunac.

Video pogledajte OVDJE.

Ivana Knoll - 1 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Ivana Knoll - 3 Foto: Instagram

Ivana Knoll - 4 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

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