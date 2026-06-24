Gvardiola nakon velike pobjede Hrvatske dočekao poljubac djevojke na tribinama

Nakon što je Hrvatska upisala novu pobjedu na Svjetskom prvenstvu, jedan od najljepših prizora večeri nije se dogodio na terenu, već na tribinama. Joško Gvardiol odmah po završetku utakmice potrčao je prema svojim najmilijima, a emotivni zagrljaji s majkom i djevojkom Lu Mastrović nisu promaknuli oku fotografa.
Dok su hrvatski reprezentativci nakon pobjede nad Panamom slavili s navijačima, jedan od najdirljivijih prizora večeri priredio je Joško Gvardiol.3 vijesti o kojima se priča šarmantni filip Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji velika su si podrška Antu Budimira i suprugu povezuje više od ljubavi: Zajedno dijele tužnu sudbinu! ''to je za mene nemoguće'' Enis Bešlagić o životu prije slave: ''Ne pamtim kad sam se okupao na nekoj javnoj plaži''
Čim je utakmica završila, hrvatski branič uputio se prema tribinama gdje su ga čekale dvije njemu najvažnije žene – majka Sanja i djevojka Lu Mastrović.
Vatreni s obitelji - 15 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Vatreni s obitelji - 3 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
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Emocije nije skrivao ni trenutka. Najprije je zagrlio majku, koja ga je dočekala s osmijehom i ponosom nakon još jedne uspješne utakmice u hrvatskom dresu. Uslijedio je i nježan susret s djevojkom Lu, s kojom je posljednjih mjeseci sve češće viđen u javnosti.
Vatreni s obitelji - 11 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Vatreni s obitelji - 10 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
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Posebnu pozornost privukla je njegova djevojka Lu Mastrović, studentica Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Mlada Zagrepčanka dolazi iz sportske obitelji, a u djetinjstvu se aktivno bavila skijanjem te je trenirala zajedno sa Zrinkom Ljutić. Danas studira veterinu, a poznata je i kao velika ljubiteljica sporta te aktivnog načina života. Više o njoj čitajte OVDJE.
Lu Mastrović Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/Pixsell
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Iako svoj odnos uglavnom drže podalje od očiju javnosti, Joško i Lu posljednjih su mjeseci nekoliko puta zajedno viđeni na javnim događanjima, čime su potvrdili da njihova veza postaje sve ozbiljnija.
Više o mami Sanji čitajte OVDJE.
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