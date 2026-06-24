Livakovićeva supruga se javila s tribina, uz nju su bila i dva posebna navijača

Helena Livaković doputovala je u Toronto sa sinom Joakimom i kćeri Kajom kako bi s tribina bodrili Dominika Livakovića i hrvatsku reprezentaciju u utakmici protiv Paname na Svjetskom prvenstvu.
Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je prvu pobjedu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Izabranici Zlatka Dalića pogotkom Ante Budimira pobijedili su ekipu iz Paname 1:0, čime su ostavili šansu za prolazak u iduću fazu natjecanja.3 vijesti o kojima se priča šarmantni filip Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji ''to je za mene nemoguće'' Enis Bešlagić o životu prije slave: ''Ne pamtim kad sam se okupao na nekoj javnoj plaži'' ''pa krenimo...'' Zašto je Seve koncert održala s ručnikom na glavi? Jednoj osobi ova će priča ostati u posebnom sjećanju
Dok je Dominik Livaković branio hrvatska vrata u utakmici protiv Paname na Svjetskom prvenstvu, na tribinama stadiona u Torontu imao je posebnu podršku. Njegova supruga Helena Livaković stigla je u Kanadu sa sinom Joakimom i kćeri Kajom kako bi zajedno navijali za hrvatsku reprezentaciju.
Helena Livaković - 2 Foto: Instagram Screenshot
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Helena je na Instagramu podijelila nekoliko dirljivih trenutaka s putovanja i utakmice. Prije odlaska na stadion objavila je fotografiju iz centra Toronta na kojoj pozira pokraj dječjih kolica, a potom je pratitelje povela i na tribine prepune hrvatskih navijača.
Helena Livaković - 3 Foto: Instagram Screenshot
Posebnu pažnju privukli su mali Joakim i Kaja, odjeveni u hrvatske dresove. Na jednom kadru Joakim nosi dres s prezimenom svog oca, dok na drugom mališani zajedno prate događanja na travnjaku okruženi navijačima u kockicama.
Helena Livaković - 1 Foto: Instagram Screenshot
Fotografije su pokazale koliko je obitelj Livaković povezana s reprezentacijom, a Helena je još jednom dokazala da je jedna od najvjernijih Dominikovih navijačica, bez obzira na to igra li se utakmica u Europi ili preko oceana.
Više o njihovoj ljubavnoj priči čitajte OVDJE.
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