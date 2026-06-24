Supruga izbornika Dalića pojavila se na tribinama u Torontu, kamere su uhvatile njezine reakcije

Davorka Dalić, supruga hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, snimljena je među hrvatskim navijačima na tribinama tijekom utakmice Hrvatske i Paname, gdje je bodrila Vatrene na Svjetskom prvenstvu.

Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je prvu pobjedu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Izabranici Zlatka Dalića pogotkom Ante Budimira pobijedili su ekipu iz Paname 1:0, čime su ostavili šansu za prolazak u iduću fazu natjecanja.

Tijekom utakmice Hrvatske i Paname na Svjetskom prvenstvu pažnju fotografa privukla je i Davorka Dalić, supruga hrvatskog izbornika Zlatka Dalića. Smještena među hrvatskim navijačima, s velikom je pozornošću pratila događanja na terenu.

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Davorka Dalić - 2 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Davorka je za ovu priliku odabrala jednostavnu crvenu kombinaciju u bojama hrvatske reprezentacije te je ozbiljnog izraza lica pratila svaki detalj susreta. Oko nje su se nalazili brojni navijači odjeveni u prepoznatljive crveno-bijele kockice, stvarajući pravu navijačku atmosferu na tribinama.

Zlatko i Davorka Dalić Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Zlatko i Davorka Dalić - 4 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

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Nije tajna da je Davorka godinama jedna od najvećih podrški hrvatskom izborniku, a često je viđamo na važnim utakmicama reprezentacije. Tako je bilo i ovoga puta, kada je iz Toronta bodrila Vatrene u njihovom nastupu na svjetskoj nogometnoj pozornici.

Zlatko Dalić, Davorka Dalić Foto: PR

Zlatko Dalić, Davorka Dalić (FOTO: Ivo Cagalj/PIXSELL)

Dok je Zlatko Dalić vodio momčad uz aut-liniju, njegova supruga pružala mu je podršku s tribina, još jednom potvrdivši koliko je obitelj važan oslonac hrvatskom izborniku tijekom velikih natjecanja.

O njihovoj ljubavnoj priči više čitajte OVDJE.

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