Supruga izbornika Dalića pojavila se na tribinama u Torontu, kamere su uhvatile njezine reakcije

Davorka Dalić, supruga hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, snimljena je među hrvatskim navijačima na tribinama tijekom utakmice Hrvatske i Paname, gdje je bodrila Vatrene na Svjetskom prvenstvu.
Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je prvu pobjedu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Izabranici Zlatka Dalića pogotkom Ante Budimira pobijedili su ekipu iz Paname 1:0, čime su ostavili šansu za prolazak u iduću fazu natjecanja.3 vijesti o kojima se priča šarmantni filip Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji ''to je za mene nemoguće'' Enis Bešlagić o životu prije slave: ''Ne pamtim kad sam se okupao na nekoj javnoj plaži'' ''pa krenimo...'' Zašto je Seve koncert održala s ručnikom na glavi? Jednoj osobi ova će priča ostati u posebnom sjećanju
Tijekom utakmice Hrvatske i Paname na Svjetskom prvenstvu pažnju fotografa privukla je i Davorka Dalić, supruga hrvatskog izbornika Zlatka Dalića. Smještena među hrvatskim navijačima, s velikom je pozornošću pratila događanja na terenu.
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Davorka Dalić - 2 Foto: Boris Kovacev / CROPIX
Davorka je za ovu priliku odabrala jednostavnu crvenu kombinaciju u bojama hrvatske reprezentacije te je ozbiljnog izraza lica pratila svaki detalj susreta. Oko nje su se nalazili brojni navijači odjeveni u prepoznatljive crveno-bijele kockice, stvarajući pravu navijačku atmosferu na tribinama.
Zlatko i Davorka Dalić Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Zlatko i Davorka Dalić - 4 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Nije tajna da je Davorka godinama jedna od najvećih podrški hrvatskom izborniku, a često je viđamo na važnim utakmicama reprezentacije. Tako je bilo i ovoga puta, kada je iz Toronta bodrila Vatrene u njihovom nastupu na svjetskoj nogometnoj pozornici.
Zlatko Dalić, Davorka Dalić Foto: PR
Zlatko Dalić, Davorka Dalić (FOTO: Ivo Cagalj/PIXSELL)
Dok je Zlatko Dalić vodio momčad uz aut-liniju, njegova supruga pružala mu je podršku s tribina, još jednom potvrdivši koliko je obitelj važan oslonac hrvatskom izborniku tijekom velikih natjecanja.
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