Premijer Plenković među tisućama hrvatskih navijača, evo s kim se susreo prije početka susreta!

Premijer Andrej Plenković stigao je u Toronto podržati hrvatsku reprezentaciju protiv Paname, gdje se družio i fotografirao s navijačima te susreo s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.
Nekoliko tisuća Hrvata našlo se u Torontu kako bi pratilo ključnu utakmicu hrvatske reprezentacije protiv Paname na Svjetskom prvenstvu.3 vijesti o kojima se priča šarmantni filip Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji ''to je za mene nemoguće'' Enis Bešlagić o životu prije slave: ''Ne pamtim kad sam se okupao na nekoj javnoj plaži'' ''pa krenimo...'' Zašto je Seve koncert održala s ručnikom na glavi? Jednoj osobi ova će priča ostati u posebnom sjećanju
Među onima koji su odlučili pružiti podršku s tribina našao se i hrvatski premijer Andrej Plenković. Premijer je utakmicu pratio iz VIP lože, gdje se prije početka susreta družio s brojnim uzvanicima i navijačima.
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Andrej Plenković - 2 Foto: Boris Kovacev / CROPIX
Andrej Plenković - 4 Foto: Boris Kovacev / CROPIX
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Fotografi su zabilježili trenutke u kojima se Plenković rukovao s hrvatskim navijačima te se fotografirao s okupljenima koji su željeli uspomenu s premijerom. Dobro raspoložen pozdravljao je sve koji su mu prilazili, a nije skrivao zadovoljstvo velikim odazivom hrvatskih navijača na stadionu u Torontu.
Andrej Plenković - 3 Foto: Boris Kovacev / CROPIX
Posebnu pažnju privukao je i njegov susret s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem. Njih dvojica razgovarali su u loži prije početka utakmice, a potom zajedno pratili nastup hrvatske reprezentacije na svjetskoj smotri.
Andrej Plenković posjetio Vatrene - 2 Foto: Pixsell
Andrej Plenković posjetio Vatrene - 1 Foto: Pixsell
Plenković je tako još jednom pokazao koliko mu znače uspjesi hrvatskog sporta, a dolaskom u Toronto pružio je dodatnu podršku Vatrenima u njihovom nastupu na Svjetskom prvenstvu. Atmosfera na stadionu bila je odlična, a hrvatski navijači pobrinuli su se da se reprezentacija i tisućama kilometara od domovine osjeća kao kod kuće.
Uoči utakmice posjetio je reprezentaciju, o čemu više čitajte OVDJE.
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