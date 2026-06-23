Premijer Plenković među tisućama hrvatskih navijača, evo s kim se susreo prije početka susreta!

Premijer Andrej Plenković stigao je u Toronto podržati hrvatsku reprezentaciju protiv Paname, gdje se družio i fotografirao s navijačima te susreo s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.

Nekoliko tisuća Hrvata našlo se u Torontu kako bi pratilo ključnu utakmicu hrvatske reprezentacije protiv Paname na Svjetskom prvenstvu.

Među onima koji su odlučili pružiti podršku s tribina našao se i hrvatski premijer Andrej Plenković. Premijer je utakmicu pratio iz VIP lože, gdje se prije početka susreta družio s brojnim uzvanicima i navijačima.

Galerija 2 2 2 2 2

Andrej Plenković - 2 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Andrej Plenković - 4 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Pogledaji ovo Zanimljivosti Najskuplja opsesija norveške zvijezde nema veze s nogometom: Za ovaj luksuzni dodatak izdvajaju se deseci tisuća eura

Fotografi su zabilježili trenutke u kojima se Plenković rukovao s hrvatskim navijačima te se fotografirao s okupljenima koji su željeli uspomenu s premijerom. Dobro raspoložen pozdravljao je sve koji su mu prilazili, a nije skrivao zadovoljstvo velikim odazivom hrvatskih navijača na stadionu u Torontu.

Andrej Plenković - 3 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Posebnu pažnju privukao je i njegov susret s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem. Njih dvojica razgovarali su u loži prije početka utakmice, a potom zajedno pratili nastup hrvatske reprezentacije na svjetskoj smotri.

Andrej Plenković posjetio Vatrene - 2 Foto: Pixsell

Andrej Plenković posjetio Vatrene - 1 Foto: Pixsell

Plenković je tako još jednom pokazao koliko mu znače uspjesi hrvatskog sporta, a dolaskom u Toronto pružio je dodatnu podršku Vatrenima u njihovom nastupu na Svjetskom prvenstvu. Atmosfera na stadionu bila je odlična, a hrvatski navijači pobrinuli su se da se reprezentacija i tisućama kilometara od domovine osjeća kao kod kuće.

Uoči utakmice posjetio je reprezentaciju, o čemu više čitajte OVDJE.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Crveno-bijela groznica: Slavne Hrvatice u navijačkim izdanjima za Vatrene

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Franka Batelić stigla u Toronto: ''Počinje ludnica!''

Pogledaji ovo Celebrity Georgina otkrila odakle prati Ronalda, njezin navijački outfit postao je glavna tema

Pogledaji ovo Celebrity Gori internet! Ivana Knoll se javila iz Toronta i izazvala pravu pomutnju među navijačima

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.