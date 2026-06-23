Crveno-bijela groznica: Slavne Hrvatice u navijačkim izdanjima za Vatrene

Dok hrvatska reprezentacija večeras traži novu pobjedu protiv Paname, brojne poznate Hrvatice već su ranije pokazale na čijoj su strani. U crveno-bijelim kombinacijama, kockicama i upečatljivim modnim izdanjima poslale su podršku Vatrenima.

Hrvatska noćas igra protiv Paname, a podrška Vatrenima stiže sa svih strana. Brojne poznate Hrvatice i ranije su pokazale navijački duh te se fotografirale u upečatljivim modnim kombinacijama inspiriranima hrvatskim bojama.

Pjevačica Severina pojavila se u elegantnom crveno-bijelom izdanju s prepoznatljivim kockicama, dok je Renata Lovrinčević Buljan pozirala u kratkoj crvenoj haljini uz more.

Severina - 1 Foto: Instagram Screenshot

Renata Lovrinčević Buljan - 3 Foto: Instagram Screenshot

Renata Lovrinčević Buljan - 2 Foto: Instagram Screenshot

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Među poznatim navijačicama našla se i Magdalena Keškić, koja je odabrala dres hrvatske reprezentacije.

Magdalena Keškić - 9 Foto: Instagram

Magdalena Keškić - 1 Foto: Instagram

Magdalena Keškić - 8 Foto: Instagram

Podršku je pružila i Lidija Bačić, koja je za navijačku atmosferu odabrala ležernu kombinaciju s motivima hrvatskog grba, dok je Ivana Knoll ostala vjerna svojim prepoznatljivim kreacijama inspiriranima hrvatskim kockicama.

Lidija Bačić - 1 Foto: Instagram

Ivana Knoll - 4 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ivana Knoll Foto: Igor Kralj/PIXSELL

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Poznate Hrvatice još jednom su pokazale kako na originalan način prate nastupe naše reprezentacije, kombinirajući navijačku strast i atraktivne modne odabire.

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