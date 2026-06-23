Plenković posjetio Vatrene uoči ključnog dvoboja s Panamom: ''Cijela Hrvatska je uz vas!''

Uoči utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 2026., premijer Andrej Plenković posjetio je Vatrene te izborniku Zlatku Daliću i reprezentativcima poželio puno uspjeha protiv Paname.

Uoči važne utakmice protiv Paname na Svjetskom prvenstvu 2026., hrvatsku nogometnu reprezentaciju u njihovom hotelu u Torontu posjetio je predsjednik Vlade RH Andrej Plenković zajedno s ministrima Tončijem Glavinom i Antom Šušnjarom.

Tijekom susreta premijer se sastao s izbornikom Zlatkom Dalićem, vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza te reprezentativcima, među kojima su bili Dominik Livaković i Andrej Kramarić. Razgovaralo se o dosadašnjem tijeku prvenstva, atmosferi u momčadi i očekivanjima uoči dvoboja s Panamom.

Andrej Plenković posjetio Vatrene - 1 Foto: Pixsell

Nakon sastanka Plenković je poručio kako su igrači spremni za izazove koji ih čekaju te naglasio da imaju podršku cijele Hrvatske.

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''Zaželjeli smo im puno uspjeha i prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih. Svi očekujemo pobjedu i nastavak odličnog ritma na Svjetskom prvenstvu'', rekao je premijer.

Andrej Plenković posjetio Vatrene - 2 Foto: Pixsell

Posebno je istaknuo sjajnu atmosferu u Torontu, gdje hrvatsku reprezentaciju bodri velik broj Hrvata iz Kanade, Hrvatske i drugih zemalja svijeta.

Andrej Plenković posjetio Vatrene - 3 Foto: Pixsell

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Na fotografiji objavljenoj nakon susreta Plenković je pozirao s izbornikom Dalićem i reprezentativcima, potvrdivši još jednom snažnu podršku državnog vrha hrvatskoj reprezentaciji uoči jednog od ključnih susreta na turniru.

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