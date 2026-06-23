Navijačka groznica među poznatima uoči utakmice Hrvatske i Paname: ''To je to, pobijedit ćemo''

Za nekoliko sati Hrvatska igra svoju drugu utakmicu na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Pobjedi protiv Paname nada se cijela nacija. Brojni navijači već su okupirali Toronto kako bi dali potporu Vatrenima, a svim srcem uz njih će biti i oni u domovini. Kako će navijati brojni poznati Hrvati te tko se najviše živcira, zna naša Julija Bačić Barać.

Svjetski prvaci u navijanju – za taj su naslov Hrvati ozbiljan kandidat. A hoćemo li biti u nogometu, to ćemo tek vidjeti. Brojni navijači okupirali su Toronto uoči noćašnje utakmice s Panamom i svi vjeruju u pobjedu.

Oni koji nisu u Kanadi, svim srcem navijat će u domovini.

''Ja sam beskrajno zaljubljen u hrvatsku reprezentaciju'', govori Hrvoje Šalković.

''Treba uvijek držati fige i uvijek reći svaka čast dečkima. I u pobjedi i u porazu trebamo biti jednako uz naše Vatrene'', dodaje Mia Dimšić.

Mia Dimšić Foto: In Magazin

''Moram dati podršku kad igra Hrvatska, čak i Bosna, naravno'', rekla je Lejla Filipović.

A predviđanja za večerašnju utakmicu su:

''Dobivamo, dobivamo sigurno'', kaže Marco Cuccurin.

Marco Cuccurin Foto: In Magazin

''Dobit ćemo Ganu i Panamu, proći ćemo skupinu, a onda idemo na Kolumbiju i to ćemo isto dobiti. Znači ne Portugal nego Kolumbija, vaša prognoza? Da'', dodaje Šalković.

''Što čujem od mojih dečkiju, oni su jako optimistični. Ove sljedeće dvije moramo dobiti, to će biti super'', kaže Lejla.

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Kad igra Hrvatska, to kod nekih izgleda ovako:

''Skačem, urlam, vičem, bacam stvari, sin baca stvari, k'o dva luđaka, tako to izgleda otprilike'', priča Šalković.

A ima i onih koji s navijanjem krenu tek kad se malo zahukta prvenstvo.

''Mora se pratiti nogomet kad nekako zaludi sve'', priča Nevena Rendeli.

''To krene, histerija i nacionalni ponos, obavezno. Tek kad se dogode neke veće stvari, onda me ponese'', kaže Slavko Sobin.

Navijači - 6 Foto: In Magazin

''Mislim da te utakmice baš povezuju ljude i izvlače ono najbolje iz svih nas, tako da idemo se ujediniti i stvarno biti podrška'', dodaje Mia.

Koliko Hrvatska može? Pa do finala, nećemo biti skromni.

''Ovako negdje tu ja mislim da ćemo mi daleko dogurati. Mislim da smo super momčad, imamo izvrsnu ekipu'', govori Lucija Lugomer.

Navijači - 2 Foto: In Magazin

''Neću pretjerivati, ali navijam svim srcem da budemo što bolji, ako ne i prvi'', kaže Domenica.

''Što da kažem nego da smo najbolji i da smo to pokazali već više puta'', kaže Cuccurin.

Navijači - 5 Foto: In Magazin

''Mi smo svi kao nacija jako optimistični i uvijek idemo s tim da ćemo pobijediti. Ja se nadam nekim finalima, to je to, pobijedit ćemo'', sigurna je Lejla.

''Ja se nadam barem prva tri mjesta, skromno. Volio bih da se to dogodi opet'', zaključuje Cuccurin.

Navijači - 4 Foto: In Magazin

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Svi bismo to voljeli. Sretno, Vatreni! Neka se večeras dogodi prva od mnogih pobjeda na ovom prvenstvu!

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