S nogometnih terena i ringova na filmske setove! Zašto sportaši rasturaju pred kamerama?

Oni su vladari ringova, nogometnih terena, borilačkih kaveza sa skrivenim glumačkim talentom. Profesionalni sportaši nerijetko se pojavljuju na velikim platnima, dok su neki svoju sportsku karijeru u potpunosti zamijenili - glumačkom. Koja je tajna njihova uspjeha i zašto se ističu u masi, doznajte u priči koja slijedi.

San o karijeri u Hollywoodu dijele milijuni, no rijetki su oni koji ga doista pretvore u svoju stvarnost. Među tim rijetkim sretnicima profesionalni se sportaši posebno ističu i posjeduju jedan važan korak prednosti pred drugima – ozbiljnu disciplinu, ali i kompetitivnost.

Sin proslavljenog Denzela Washingtona, John David Washington, bivši je profesionalni igrač američkog nogometa, za kojeg proboj na očev teren nije bio jednostavan.

"Strah je dobar, treba mu se prepustiti, kao i nesigurnosti. Prepustiti se nepoznatom. Jer ako možete proći kroz to, na drugom ćete kraju pronaći sposobnosti kakve niste ni znali da posjedujete", rekao je John David Washington.

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Boksačka legenda Mike Tyson ostavio je svoj potpis u Hollywoodu, pojavljujući se u cameo ulogama, no sama njegova pojava u kadru i na zvjezdanim partijima nije prošla nezamijećeno.

"Ja se odlično zabavljam, ali ovo katkad zna biti previše… Toliko je ljudi, toliko kaotično. Radim na tome", priznao je Tyson.

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Košarkaški as LeBron James iznenadio je i profesionalne glumce snalaženjem pred kamerama na setu. O njegovu glumačkom talentu svojedobno je govorila i Amy Schumer.

"On je naša najveća košarkaška zvijezda od Michaela Jordana. Mislila sam da neće baš biti dobar glumac i da ćemo ga morati jako puno toga naučiti. Ali ispada da je urnebesan i bilo je prezabavno raditi s njime", ispričala je Schumer.

Za MMA borkinju poput Gine Carano, ulazak u cipele akcijske heroine u blockbuster naslovima došao je posve prirodno.

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"Bilo je odlično, u ovom filmu ima zaista snažnih ženskih likova, a ja nikad nisam bila okružena glumicama. Bilo je divno jer su one sve drage, tako da je ovo bio zabavan film", rekla je Carano.

Jednako opasno na ekranu izgleda i njezina MMA kolegica Ronda Rousey.

"Imala sam sreće od samog početka u industriji da sam bila okružena najboljima. Okružena sam učiteljima. Morala sam izaći daleko iz svoje zone komfora i pokazati emocije i ranjivost koju su me učili skrivati cijeli život", priznala je Rousey.

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Dwayne "The Rock" Johnson i John Cena, obojica profesionalni hrvači, ostvarili su zavidne karijere. Dwayne je svojevremeno bio i najplaćeniji holivudski glumac. No Dave Bautista posebno se istaknuo u dobivanju velikih uloga, i to u filmovima poput Dine, Blade Runnera 2049 i nastavka Jamesa Bonda Spectre.

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"Profesionalno hrvanje je kaos jer je ogromno i živa stvar prepuna adrenalina, okruženi ste publikom u svim smjerovima. A kad prijeđete u film, sve je intimnije, tiho je, u vas su iz svih kutova usmjerene kamere i pokušavate iščitati te replike kao da su vaše. Ne može biti različitije", objasnio je Bautista.

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Ulazak sportaša u glumačku kremu ipak nije novost. Nogometaš Vinnie Jones, jedno od najpoznatijih "opasnih" lica s ekrana, filmove snima još od kraja 1990-ih.

"Lijepo je kad ne radite, kad govorimo o glumi. Nogomet je jako intenzivan, posebno danas. To je šest ili čak sedam dana u tjednu. Kad sam ja igrao, uvijek smo imali slobodne vikende, a katkad i četvrtke. Ali sada je intenzivnije. Kad ste glumac, možete reći obitelji: "Ajde, spakirajte se, idemo u Španjolsku na tjedan dana"", rekao je Jones.

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Za kraj ostaje legenda. Arnold Schwarzenegger svoj je neuništivi kompetitivni duh iz bodybuildinga s lakoćom prenio na filmske setove i zacementirao svoje ime u holivudskim knjigama.

"S 15 godina sam sebe vidio kao Mr. Universe, kako stojim na pozornici i dobivam trofej, okružen stotinama bodybuildera koji me gledaju i ljudima koji viču: "Arnold, Arnold!" Jurio sam taj san 100 posto. Bio sam uvjeren da ću tu viziju pretvoriti u stvarnost. S 20 sam postao najmlađi Mr. Universe, tako da sam znao da je moguće. Taj sam pristup primijenio na sve ostalo, uključujući ulazak u filmsku industriju i pretvaranje u zvijezdu čak i kad su svi mislili da sam lud", ispričao je Schwarzenegger.

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Svi su oni dokaz kako ne postoje ograničenja kada su snovi u pitanju, osim onih koja sami postavimo u glavi.

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