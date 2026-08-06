Daleko od stresa i gužvi: Otkrili smo gdje se kriju oaze mira poznatih

Hrvatska se crveni od nesnosnih vrućina pa se iskreno nadam da pored sebe imate nešto ledeno i upaljenu klimu! Sigurna sam da i vi ovih dana, čim završi radno vrijeme, maštate o tome kako pobjeći nekamo gdje vladaju mir i debeli hlad. E, pa, tu je uskočio naš Dino Stošić. On je prekopao kartu i otkrio gdje naše zvijezde skrivaju svoje privatne oaze mira. Tko zna, možda dobijete ideju kamo zbrisati već ovog vikenda!

Ljetne vrućine ne popuštaju, sunce nemilosrdno prži, a potraga za hladom postala je svakodnevica. Dok mnogi spas traže pod suncobranima i uz more, domaće zvijezde odavno imaju svoje provjerene ljetne oaze u koje se iz godine u godinu rado vraćaju.

Za Ninu Badrić takvo je mjesto Hvar, gdje je prije mnogo godina kupila stan, ne sluteći da će upravo ondje pronaći svoj mir.

"Kad sam davnih godina kupila dolje stan nisam uopće razmišljala da bi to bila moja oaza mira nego da ću ja tu biti kratko i da ću ja prodati taj stan i da nemam što raditi na otoku. Međutim, iz godine u godinu, kako postajem zrelija, sve sam se više zaljubljivala u otočki mir, u način života koji je lagan i smiren. To je postao moj happy place, neki moj zen. Ondje sam našla mir", ispričala je Nina.

Oaze mira poznatih - 6 Foto: In Magazin

Arhitekt Ante Vrban svoju je ljetnu sreću pronašao uz more, na mjestu koje ga veže za najljepše uspomene iz djetinjstva.

"Ova kuća za mene je mir, sloboda i djetinjstvo. Tu sam zapravo odrastao. Svako ljeto, kad bi završila škola, mama bi nas odvela baki i djedu. Obiteljski imamo kuću tristotinjak metara odavde. Ovdje sam se prvi put poljubio, zapalio cigaretu, prvi put potukao. To je mjesto gdje sam odrastao ljeti", rekao je.

Oaze mira poznatih - 5 Foto: In Magazin

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Neki ipak ne ostaju na jednoj adresi. Lejla Filipović i njezina obitelj svako ljeto obilaze nekoliko destinacija.

"Prvo Istra, standardno. Tamo imamo kuću, onda Dubrovnik kod mojih, pa Bosna, malo Tarikove, malo moje rodbine obiđemo. Mislim da će i ove godine biti tako", otkrila je bivša Miss Hrvatske.

Domaća estrada raspršila se gotovo cijelom hrvatskom obalom. Luka Modrić tradicionalno ljetuje na zadarskom području, Danijela Dvornik uživa u svojoj bračkoj oazi, dok se Alen Islamović na Viru osjeća kao pravi domaćin.

Oaze mira poznatih - 1 Foto: In Magazin

"Imam vikendicu na Viru i tu sam s obitelji četrdesetak dana godišnje. Ja sam zadužen za nabavku ribe i ostale spize pa svako jutro idem na plac u Zadar. Osjećam se kao domaći", kaže Islamović.

Za Bojanu Gregorić Vejzović savršeni odmor nalazi se na Pelješcu, gdje uz opuštanje ne izostaje ni rekreacija.

"Rekla bih da smo sretnici koji si možemo priuštiti dulje vrijeme na moru. Prvih tjedan dana sigurno je rezervirano za odmaranje i pripremanje fine hrane, a poslije je bicikliranje po Pelješcu jako zanimljivo jer su ceste zahtjevne pa se u Zagreb vraćamo u najboljoj formi", ispričala je glumica.

Oaze mira poznatih - 2 Foto: In Magazin

Pelješac posebno mjesto zauzima i u srcu Dine Merlina.

"Imam kuću na Pelješcu, to je moja druga kuća. Imam i barku koja je trenutačno na Korčuli. Bio sam desetak godina u Marini Hramina, pa desetak u Frapi. Svakih deset godina mijenjam akvatorij, ali definitivno se najbolje osjećam na moru i u barci", rekao je glazbenik.

No nisu svima plaža i more prvi izbor. Modni dizajner Jurica Pirić svoju je oazu mira pronašao u prirodi, daleko od gradske gužve.

Oaze mira poznatih - 4 Foto: In Magazin

"Nalazimo se u Žrnovnici, u jednom prekrasnom masliniku. Ovo je moja oaza mira u kojoj sam pronašao ispušni ventil od gradskog života. Mir pronalazim među maslinama, kokicama i pilićima", rekao je.

Bez obzira na to biraju li more, otoke, barku ili maslinik, jedno je zajedničko svim domaćim zvijezdama – ljeto je vrijeme kada pune baterije daleko od užurbanog ritma svakodnevice, a njihova idealna oaza mira uvijek uključuje malo hlada, dobro društvo i što manje stresa.

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