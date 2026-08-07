Dugogodišnji liječnik Vatrenih progovorio o najvažnijoj ulozi: "Kad radiš, ljudi te vole"

Veza između djedova i unuka često je posebna, no sljedeća priča pokazuje koliko ta ljubav može biti ISpunjena prijateljstvom i zajedničkim uspomenama. Poznati liječnik Boris Nemec i njegov Gabriel nerazdvojan su tim. U Matuljima ih je posjetio naš Dino Stošić te otkrio kako izgledaju njihova druženja, što vole raditi, ali i poneku anegdotu s putovanja.

Za dobre uspomene ne treba mnogo, tek malo slobodnog vremena i prava osoba pokraj vas.

Dugogodišnjem liječniku Vatrenih Borisu Nemecu i njegovu unuku Gabrielu svaki je zajednički trenutak neprocjenjiv.

"Kad dođemo u neku situaciju gdje nam je vrijeme potpuno slobodno, onda idemo možda negdje na put ili, ako možemo, malo na kratki razgovor. Skupa se nađemo kod kuće ili idemo na kavu", ispričao je Gabriel Brnabić Nemec.

In Magazin: Boris Nemec i Gabriel Brnabić Nemec - 2 Foto: In Magazin

Gabriel se ne vidi u liječničkoj odori i priznaje da ga više zanimaju arhitektura i ekonomija. No, osim slične radne etike, ovaj dvojac obožava glazbu pa si često otkrivaju i nove pjesme.

"Gabriel baš i ne voli toliko ove pjesme. On jako, jako puno zna strane pjesme, stranih, inozemnih pjevača. I, na primjer, kad se vozim u autu, on kad pusti pjesme, kad neku stanicu okrene, ja ga pitam koja je to pjesma, a on veli: „Pa, deda, to bi ti morao znati, to su pjesme između 70-ih i 80-ih godina, taj pjevač, taj sastav“" ispričao je Boris Nemec.

In Magazin: Boris Nemec i Gabriel Brnabić Nemec - 3 Foto: In Magazin

Uz dobre note, na njihovim se putovanjima redovito pretresaju i sportske teme. Boris u rukavu ima pregršt anegdota, a pripreme za odlazak u Prag podsjetile su ih i na jednu nezaboravnu avanturu.

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"Kad smo se vozili autom, upravo u tom trenutku mene nazove i ja velim: „Evo, tu ti je jedan navijač tvoj iz Hrvatske.“ Jer ja uopće nisam znao, nego mi je Gabriel rekao da navija za Borussiju Dortmund. (...) Veli Niko: „Pa hoćete li doći na utakmicu?“ Tako smo se odlučili, Niko nam je osigurao karte i onda smo bili tamo na jednoj utakmici u Dortmundu. I kako je završila utakmica?", prisjetio se Boris.

"Mislim, loše je prošla, ali baš je bila odlična atmosfera" dodao je Gabriel.

In Magazin: Boris Nemec i Gabriel Brnabić Nemec - 1 Foto: In Magazin

Medicina je bila poziv, ali glazba je ostala tiha želja. Danas, s nešto više slobodnog vremena, Boris pjeva punim srcem i spremno iščekuje novi nastup u Opuzenu.

"Kad sam postao liječnik, nisam imao puno vremena da se bavim glazbom i danas vidim da zaista glazba, pjevanje, uzima jako puno vremena. Ali sad, nakon puno godina, kad sam počeo manje raditi, imam više vremena i tako sam se malo više posvetio glazbi jer mi je uvijek bila želja da pjevam", otkrio je Boris.

No od svih uloga u životu, ona djeda Borisu je ipak najvažnija pa na svojeg unuka želi prenijeti ono najvažnije.

In Magazin: Boris Nemec - 1 Foto: In Magazin

In Magazin: Boris Nemec - 2 Foto: In Magazin

"Prvo želim da u onome što želi biti bude uporan, da voli to, da bude dobar čovjek, da poštuje ljude i na taj način će ljudi njega poštivati. I da voli raditi jer, kako sam i rekao, kad radiš, onda te ljudi vole. I onda te ljudi poštuju", poručio je.

A kakvo mjesto u Gabrielovu srcu zauzima njegov djed, stane u samo nekoliko iskrenih rečenica.

In Magazin: Boris Nemec - 3 Foto: In Magazin

In Magazin: Boris Nemec i Gabriel Brnabić Nemec - 4 Foto: In Magazin

"Osoba koja mi je ispunila sve želje koje sam imao u životu. Ne mogu izabrati drugog kojeg bih tako puno volio osim svojih roditelja. Ali stvar je što je on osoba koja je vjerojatno jedna od najdražih osoba na svijetu. I ne bih ga nikad zamijenio s nekim drugim djedom", iskreno je rekao Gabriel.

Jer kad u životu imate nekoga tko vam je ovakav vjetar u leđa i najveći oslonac, svaki je životni put lakši.

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