Laura Gnjatović vratila se poslu na hitnoj pomoći: "Uhvatio me stres..."

DOnedavno je nosila krunu Miss Universe Hrvatske, danas nosi uniformu hitne pomoći. Laura Gnjatović u Dubrovnik je došla prije tri godine. Ovo joj je ljeto prilično aktivno, a kako izgleda njezin radni dan te kako teku pripreme za vjenčanje, podijelila je s našom Dijanom Kardum.

Lenta Miss Universe Hrvatske i pozornica svjetskog izbora ljepote nekoć su bile dio života Laure Gnjatović. Danas njezina "pozornica" izgleda potpuno drukčije – hodnici hitne pomoći, gdje svakodnevno pomaže ljudima u najtežim trenucima.

Prvog radnog dana, prisjeća se, bilo je mirno, no kasnije je posao postao puno intenzivniji.

"Ne znam zašto se to dogodilo, ali kasnije me možda uhvatio stres kad sam ulazila u prve intervencije, kad mi je došlo prvih nekoliko pacijenata. Tad se možda malo počeo buditi strah, ali kratko je trajao jer sam shvatila da sam nekako ravna crta i da nijednoj intervenciji ni pacijentu ne pristupam emocionalno."

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Laura Gnjatović - 3 Foto: In Magazin

Radni dan u hitnoj službi traje 12 sati, a ona i kolege često su prvi kontakt ljudima koji se nalaze u panici i nevolji. Upravo zato, kaže, najvažnije je ostati smiren.

"Najbitnije je zadržati smirujući ton glasa. Ako krenem paničariti zajedno s ljudima, sve se pretvori u jednu veliku gungulu. Treba im pristupiti mirno kako bi znali da su na sigurnom mjestu i da su se javili službi koja će im stvarno pomoći. Ljudi od vas očekuju da znate kako postupiti preko telefona, a onda i da će ekipa koja dođe na teren doista pomoći."

Laura već tri godine živi u Dubrovniku. U grad ju je, kaže, dovela odbojka, no život ju je na kraju odveo u sasvim drugom smjeru.

Laura Gnjatović - 2 Foto: In Magazin

"Krenula sam kao profesionalna sportašica i bila sam spremna da će moj životni put biti vezan uz odbojku. Međutim, milijun se stvari odigralo protiv mene. Kao da mi je nešto govorilo da se moram maknuti od tog sporta, da to jednostavno nije moje područje."

Iako više ne igra odbojku profesionalno, sport je i dalje važan dio njezina života. Trudi se ostati aktivna pa trenira kad god uhvati vremena, čak i tijekom ljetnih vrućina.

Laura Gnjatović - 7 Foto: Instagram

Laura Gnjatović - 9 Foto: Instagram

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"Imala sam veliku pauzu, malo zbog ozljede, malo zbog obaveza. Jedno vrijeme nisam uopće trenirala i stvarno sam se loše osjećala. Rekla sam sebi da je dosta i da se moram vratiti. Sad kombiniram teretanu, pilates i sve što stignem ubaciti."

Iako je od izbora za Miss Universe prošlo već nekoliko godina, ljudi je i dalje prepoznaju i često joj prilaze.

Laura Gnjatović - 14 Foto: Instagram

"To i mene nekad iznenadi jer ne očekujem da će me ljudi zaustavljati za fotografiju dok sjedim na kavi. Ali još uvijek me prepoznaju kao Miss Universe. To mi je jako simpatično i drago. Uvijek se fotografiram s ljudima i svaki put me to podsjeti na razdoblje kada sam bila u Tajlandu na natjecanju."

Osim novih poslovnih izazova, pred Laurom je i jedan od najljepših životnih trenutaka. Na ruci već nosi zaručnički prsten, a veliko slavlje planira iduće godine.

"U planu je, u punom jeku priprema je. Do godine će biti veliki dan."

Laura Gnjatović - 18 Foto: Instagram

Otkrila je i da su najvažnije stvari već dogovorene.

"Imali smo neke planove pa su se malo mijenjali, ali sada smo otprilike na pola puta. Znamo datum, lokaciju i sve osnovne stvari, a ove finese još dogovaramo. Mislim da će biti još nekoliko uzbudljivih mjeseci do tog dana."

Oko organizacije vjenčanja, kaže, nije pretjerano pod stresom.

Laura Gnjatović - 4 Foto: In Magazin

"Znam da će biti lijepo kako god bilo jer ćemo se stvarno potruditi oko svega. Ne znam što bi se moglo dogoditi da mi pokvari taj dan ili da mi ostane u lošem sjećanju. Uvjerena sam da mi ništa neće pokvariti taj dan."

Od modnih pista do hitne pomoći, od odbojkaških terena do dubrovačkih stijena – životni put Laure Gnjatović pokazuje da se planovi mogu promijeniti, ali da upravo neočekivani zaokreti često vode prema ispunjenju.

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