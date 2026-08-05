Domaće glazbene zvijezde otkrile koje su im omiljene domoljubne pjesme!

Na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja prisjetili smo se nekih od najljepših pjesama posvećenih domovini. Naš Gordan Vasilj pitao je domaće glazbene zvijezde koje su im omiljene domoljubne pjesme.

Kada bi se ratnih godina s malih ekrana i radijskih prijamnika začula "Moja domovina", rijetki su mogli sakriti emocije. Pjesma koja je nastala 1991. godine uselila se u srca hrvatskog naroda upravo onda kada je bila najpotrebnija, a više od tri desetljeća kasnije i dalje je jedan od najprepoznatljivijih simbola zajedništva i domoljublja.

Pjevač Josip Ivančić smatra da je njezina snaga upravo u vremenu u kojem je nastala.

"Napravljena je baš u vrijeme kad je trebala hrvatskom narodu. Ja sam bio dijete u to vrijeme, ali danas, kad vratim film, vidim koliko je ta pjesma značila ljudima i koliko je bila važna sinergija svih naših najjačih vokala", rekao je.

Godine 1991. snažnu poruku svijetu poslao je i Tomislav Ivčić pjesmom "Stop the War in Croatia". Pjevajući na engleskom jeziku, molio je za zaustavljanje rata u Hrvatskoj, a njegova je pjesma stigla i do američke Billboardove ljestvice. Iste godine njegov polubrat Đani Maršan otpjevao je domoljubnu pjesmu "Bože čuvaj Hrvatsku", koja je također ostavila dubok trag.

Najljepše pjesme posvećene domovini! - 5 Foto: In Magazin

Petar Grašo upravo tu pjesmu izdvaja među najljepšim domoljubnim skladbama.

"To je jedna lijepa, mekana i topla pjesma. Ima poruku topline i upravo mi se to kod nje najviše sviđa", rekao je.

Među pjesmama koje su obilježile hrvatsku glazbenu povijest posebno mjesto zauzima i "Mojoj majci" grupe Prljavo kazalište. Iako nije nastala kao ratna pjesma, s vremenom je postala jedan od najsnažnijih simbola domoljublja.

Najljepše pjesme posvećene domovini! - 3 Foto: In Magazin

"Meni je jako draga 'Mojoj majci' od Prljavog kazališta. Iako u toj priči ima dvadesetak fantastičnih pjesama koje su veliki hitovi, ova mi je ipak nešto posebno", istaknuo je Ivo Jagnjić.

Glazbena diva Doris Dragović kroz karijeru je otpjevala dvije snažne domoljubne pjesme – "Dajem ti srce" i "Ovo je naša krv".

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"Ne znam koja mi je draža. Svaka na svoj način prikazuje snažnu emociju i nosi svoju poruku, a opet sve vodi u isto srce", rekla je Doris.

Posebne emocije uz "Dajem ti srce" vežu i pjevača Maria Rotha.

Najljepše pjesme posvećene domovini! - 2 Foto: In Magazin

"Ja sam dijete rata, rođen sam 1981. godine, a 1991. morali smo otići iz Osijeka i završili smo u Čakovcu kao prognanici. Svaki put kad čujem 'Dajem ti srce', vratim se u to razdoblje djetinjstva. Koliko god je bilo teško, kroz tu pjesmu uvijek osjetim toplinu oko srca", priznao je.

Na popisu domoljubnih pjesama koje su obilježile hrvatsku povijest nalaze se i "Ne dirajte mi ravnicu", "Bili cvitak", "Od stoljeća sedmog" te "Zemlja dida mog", a posebnu ulogu u podizanju morala hrvatskih branitelja tijekom Domovinskog rata imala je "Bojna Čavoglave" Marka Perkovića Thompsona.

Najljepše pjesme posvećene domovini! - 1 Foto: In Magazin

"Ovaj dan za mene je poseban još od 1995. godine, kada sam sudjelovao u operaciji Oluja. Pjesme koje stvaram, skladam i pišem nastaju zbog našeg ponosa, naše tradicije i naših vrijednosti, a jedna od najvećih vrijednosti svakako je Dan pobjede", rekao je Thompson u jednoj ranijoj izjavi.

Iako nijedna pjesma nije mogla ublažiti strahote rata, upravo su glazba i domoljubne stihove tih godina mnogi doživljavali kao izvor nade, zajedništva i snage. Brojni hrvatski glazbenici na taj su način dali svoj doprinos stvaranju države, a njihove pjesme i danas bude emocije kod generacija koje ih slušaju.

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