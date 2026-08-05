Gigi Hadid i slavni glumac potajno izgovorili sudbonosno "da"? Jedan detalj s putovanja raspirio je glasine

Gigi Hadid i Bradley Cooper potaknuli su glasine o tajnom vjenčanju nakon što su u Parizu snimljeni s prstenjem na prstenjacima, a strani mediji tvrde da su se prije mjesec dana u tajnosti vjenčali u New Yorku.

Gigi Hadid i Bradley Cooper navodno su svoju trogodišnju ljubavnu vezu podigli na novu razinu. Prema pisanju britanskog The Suna, slavni par prije mjesec dana potajno se vjenčao u New Yorku, a glasine su dodatno pojačane njihovim nedavnim pojavljivanjem u Parizu.

Naime, supermodel i holivudski glumac ovih su dana snimljeni u francuskoj prijestolnici, gdje Bradley trenutačno radi na novom filmskom projektu, a pažnju fotografa i obožavatelja privuklo je prstenje koje su nosili na prstenjacima lijeve ruke. Mnogi su odmah zaključili da nije riječ o običnom modnom dodatku, već o vjenčanim prstenima.

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Gigi Hadid i Bradley Cooper - 6 Foto: Profimedia

Izvor blizak paru za The Sun tvrdi da su se Gigi i Bradley vjenčali daleko od očiju javnosti još prije mjesec dana, u isto vrijeme kada i njezina prijateljica Taylor Swift za igrača američkog nogometa Travisa Kelceja.

Gigi Hadid i Bradley Cooper - 4 Foto: Profimedia

Gigi Hadid i Bradley Cooper - 5 Foto: Profimedia

"Prošli tjedan imali su večeru u New Yorku, a puno se priča da je bila povezana s njihovim vjenčanjem. Sada kada su viđeni s vjenčanim prstenjem, čini se da su se potajno vjenčali. Predivan su par", rekao je izvor.

Prema pisanju američkog Page Six Stylea, Gigi je nosila luksuzni vjenčani prsten francuske draguljarske kuće Boucheron, model Quatre Radiant Edition Wedding Band, vrijedan oko 6450 dolara. Bradley je, pak, nosio model Godron Pink Gold Wedding Band, čija je cijena oko 2120 dolara. Oba modela u ponudi brenda opisuju se kao simboli ljubavi i bračne zajednice, što je dodatno raspirilo nagađanja.

Gigi Hadid i Bradley Cooper - 7 Foto: Profimedia

Gigi Hadid i Bradley Cooper - 3 Foto: Profimedia

Gigi Hadid i Bradley Cooper - 12 Foto: Profimedia

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Par već nekoliko tjedana boravi u Parizu, kamo su stigli nakon što su početkom srpnja prisustvovali vjenčanju Kelcea i Swift. Bradley ondje snima novi film, dok mu Gigi pruža podršku.

Njihova ljubavna priča započela je 2023. godine, a iako su vezu isprva skrivali od javnosti, s vremenom su sve češće viđani zajedno. Ljubav su službeno potvrdili u svibnju 2025., kada su prvi put zajedno osvanuli na Giginom Instagram profilu.

Već tada su izvori tvrdili da je glumac ozbiljno razmišljao o zajedničkoj budućnosti.

Gigi Hadid i Bradley Cooper - 17 Foto: Profimedia

Gigi Hadid, Bradley Cooper - 9 Foto: Profimedia

"Bradley je razmišljao o braku i djeci s Gigi. Oboje su iznimno sretni i njihova je veza vrlo ozbiljna", rekao je tada izvor za Page Six.

Sama Gigi prošle je godine u razgovoru za Vogue otvoreno progovorila o njihovoj vezi, istaknuvši koliko joj znači partner koji je podržava i vjeruje u nju.

"Važno je znati što želiš i što zaslužuješ u vezi, a zatim pronaći osobu koja je na istom mjestu u životu. Jako ga poštujem kao kreativca i osjećam da mi pruža ogromnu podršku i vjeru u mene", rekla je manekenka.

Oboje iza sebe imaju ozbiljne veze i djecu. Bradley s bivšom partnericom Irinom Shayk ima devetogodišnju kćer Leu de Seine, dok Gigi iz veze s pjevačem Zaynom Malikom ima petogodišnju kćer Khai. Poznato je da su oboje roditeljstvo uvijek stavljali na prvo mjesto, a upravo ih je zajednički pogled na obiteljski život, kako tvrde bliski prijatelji, dodatno zbližio.

Iako ni Gigi ni Bradley zasad nisu komentirali glasine o tajnom vjenčanju, fotografije iz Pariza i sve glasnija nagađanja potaknuli su brojne obožavatelje da vjeruju kako je jedan od najpopularnijih holivudskih parova doista u tajnosti izgovorio sudbonosno "da".

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