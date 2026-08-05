Zasjenile slavnog oca: Prekrasne kćeri Matta Damona bile su razlog zbog kojeg su mnogi ostali bez daha

Matt Damon na premijeri filma "Odiseja" u Seulu rijetko je pokazao suprugu Lucianu Barroso i njihove kćeri, koje javnost gotovo nikada nema priliku vidjeti, te još jednom potvrdio da mu je obitelj najveći prioritet.

Matt Damon napravio je rijetku iznimku i na premijeru novog filma "Odiseja" u Seulu poveo dio svoje obitelji, oduševivši obožavatelje prizorom koji se ne viđa često.

Slavni 55-godišnji glumac na crvenom je tepihu pozirao sa suprugom Lucianom Barroso te dvjema kćerima, 17-godišnjom Giom i 15-godišnjom Stellom, uoči južnokorejske premijere dugoočekivanog filma Christophera Nolana, u kojem tumači legendarnog Odiseja.

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Matt Damon s obitelji - 1 Foto: Afp

Damon je za ovu prigodu odjenuo elegantno crveno odijelo sa sivom košuljom i kravatom, dok je Luciana zablistala u upečatljivoj kobaltno plavoj haljini. Gia i Stella nasmiješeno su pozirale uz roditelje, a obitelj je fotografima uputila i popularni znak srca rukama.

Matt Damon s obitelji - 3 Foto: Afp

Iako je Damon jedan od najpoznatijih holivudskih glumaca, svoju obitelj godinama uspješno drži podalje od reflektora. Upravo zato zajednička pojavljivanja sa suprugom i djecom prava su rijetkost. Osim Gie i Stelle, Damon i Luciana roditelji su i 20-godišnje Isabelle, dok je glumac očuh 27-godišnje Alexije, Lucianine kćeri iz prethodne veze, koju smatra svojom.

Matt Damon s obitelji - 4 Foto: Afp

Njihova ljubavna priča jedna je od najljepših u Hollywoodu. Matt i Luciana upoznali su se 2003. godine u Miamiju, gdje je ona radila kao konobarica u baru u koji je glumac slučajno ušao tijekom snimanja filma "Stuck on You". Iskra je planula gotovo odmah, a Damon je više puta priznao kako smatra da je imao nevjerojatnu sreću što je te večeri upoznao svoju buduću suprugu. Vjenčali su se 2005. godine, a njihov brak već više od dva desetljeća slovi za jedan od najstabilnijih u svijetu slavnih.

Matt Damon s kćerima - 4 Foto: Profimedia

Matt Damon s kćerima - 3 Foto: Profimedia

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Glumac je nedavno u razgovoru za People otkrio kako mu je obitelj najveći prioritet te priznao da se polako priprema za razdoblje kada će sve kćeri napustiti obiteljski dom.

"Prihvatili smo da se to događa. Puno razgovaramo o tome da budemo prisutni i živimo u trenutku jer vrijeme ne možete usporiti", rekao je Damon.

Matt Damon - 6 Foto: Profimedia

Matt Damon i Luciana Barroso - 1 Foto: Profimedia

Otkrio je i da u njihovoj kući postoji jedno pravilo od kojeg nema odstupanja.

"Svake večeri zajedno večeramo i oko toga nema pregovora. Tako je oduvijek", ispričao je.

Matt Damon - 1 Foto: Profimedia

Matt Damon i Luciana Barroso - 5 Foto: Profimedia

Na londonskoj premijeri "Odiseje" ranije ovog mjeseca istaknuo je koliko mu znači što su sve njegove kćeri napokon imale priliku pogledati film, naglasivši da je cijela obitelj podnijela veliku žrtvu tijekom dugog i zahtjevnog snimanja.

Iako ih javnost nema priliku često vidjeti zajedno, upravo su ovakva rijetka obiteljska pojavljivanja razlog zbog kojeg Damonovi svaki put privuku veliku pozornost te još jednom potvrde da je obitelj glumcu važnija od holivudskog glamura.

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