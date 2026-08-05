Sjećate se bivše misice koja je postala političarka? Pojavila se u Kninu i privukla pažnju

Bivša Miss Hrvatske Katarina Prnjak pojavila se na obilježavanju Dana pobjede u Kninu, gdje je privukla pozornost elegantnim izdanjem.

Knin je i ove godine bio središte obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Na svečanom dijelu programa došli su i brojni uzvanici iz svijeta politike, a među njima su se našli i oni koji su rijetko u javnosti posljednjih godina.

Bivša Miss Hrvatske Katarina Prnjak snimljena je u Kninu tijekom letačkog programa, a za tu je prigodu odabrala elegantnu crnu haljinu bez rukava, koju je upotpunila bež torbicom, zlatnim detaljima i sunčanim naočalama.

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Katarina Prnjak - 3 Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Katarina Prnjak - 4 Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

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Prnjak, koja je imala samo 21 godinu kada je ponijela titulu najljepše Hrvatice, uklopila se među okupljenima, a u jednom trenutku odlučila je i snimiti show program koji se odvijao na nebu iznad Knina.

Katarina Prnjak - 2 Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Katarina Prnjak - 1 Foto: CROPIX

Katarina Prnjak - 4 Foto: CROPIX

Nakon što je predala krunu nasljednici Maji Nikolić, Prnjak je završila Pravni fakultet, a posljednjih godina se aktivirala i u splitskom lokalnom političkom krugu. Kao članica SDP-a izabrana je u Gradsku skupštinu, no lani je napustila stranku i kao nezavisna vijećnica podržala HDZ-ov prijedlog za izbor predsjednika Gradskog vijeća Splita.

Ranije ove godine zaposlila se u Lučkoj upravi Split kao referentica za opće poslove.

Kako su se visoki uzvanici borili s visokim temperaturama, pogledajte OVDJE.

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