Sjećate se bivše misice koja je postala političarka? Pojavila se u Kninu i privukla pažnju

Bivša Miss Hrvatske Katarina Prnjak pojavila se na obilježavanju Dana pobjede u Kninu, gdje je privukla pozornost elegantnim izdanjem.
Knin je i ove godine bio središte obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Na svečanom dijelu programa došli su i brojni uzvanici iz svijeta politike, a među njima su se našli i oni koji su rijetko u javnosti posljednjih godina.3 vijesti o kojima se priča drama u Šibeniku Thompson usred koncerta iznenada prekinuo pjesmu: "Zovite hitnu!" obratio se braniteljima Thompson se slomio na početku koncerta: "Mi koji smo živi sjećamo se onih koji nisu..." imaju tri kćeri Naš saborski zastupnik na Thompsonovu koncertu pokazao lijepu suprugu, koja godinama izbjegava javnost
Bivša Miss Hrvatske Katarina Prnjak snimljena je u Kninu tijekom letačkog programa, a za tu je prigodu odabrala elegantnu crnu haljinu bez rukava, koju je upotpunila bež torbicom, zlatnim detaljima i sunčanim naočalama.
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Katarina Prnjak - 3 Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Katarina Prnjak - 4 Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Prnjak, koja je imala samo 21 godinu kada je ponijela titulu najljepše Hrvatice, uklopila se među okupljenima, a u jednom trenutku odlučila je i snimiti show program koji se odvijao na nebu iznad Knina.
Katarina Prnjak - 2 Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Katarina Prnjak - 1 Foto: CROPIX
Katarina Prnjak - 4 Foto: CROPIX
Nakon što je predala krunu nasljednici Maji Nikolić, Prnjak je završila Pravni fakultet, a posljednjih godina se aktivirala i u splitskom lokalnom političkom krugu. Kao članica SDP-a izabrana je u Gradsku skupštinu, no lani je napustila stranku i kao nezavisna vijećnica podržala HDZ-ov prijedlog za izbor predsjednika Gradskog vijeća Splita.
Ranije ove godine zaposlila se u Lučkoj upravi Split kao referentica za opće poslove.
Kako su se visoki uzvanici borili s visokim temperaturama, pogledajte OVDJE.
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