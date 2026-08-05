Ma kakav šarmer! Majin Bloom još je jednom pokazao zašto ga svi obožavaju

Maja Šuput sa sinom Bloomom uživa u Korčuli, odakle je podijelila simpatične prizore iz večernje šetnje, a njezin petogodišnji sin ponovno je svojim šarmom osvojio društvene mreže.

Maja Šuput ove dane provodi sa sinom Bloomom na hrvatskoj obali, a ovoga puta njihova je destinacija bio jedan od najljepših dalmatinskih gradova – Korčula.

Pjevačica je na svom Instagram profilu podijelila nekoliko trenutaka iz večernje šetnje starom gradskom jezgrom, a najveću pažnju ponovno je privukao njezin petogodišnji sin Bloom, koji je još jednom osvojio društvene mreže.

Maja Šuput i Bloom Tatarinov - 4 Foto: Instagram Screenshot

Na jednoj fotografiji Maja i Bloom poziraju zagrljeni na kamenim stepenicama Korčule. Pjevačica je za opuštenu ljetnu šetnju odabrala Guccijev komplet u pidžama stilu, čije hlače se mogu kupiti za 1300 eura, a sako za 1900 eura, i velike sunčane naočale, dok je Bloom nosio bijelu lanenu košulju, prugaste hlače i tenisice, koje se mogu pronaći po cijeni od 250 eura, a nije skidao osmijeh s lica.

Maja Šuput i Bloom Tatarinov - 2 Foto: Instagram Screenshot

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Posebno je raznježila i fotografija na kojoj dječak sam pozira zavaljen u stolcu, s ozbiljnim izrazom lica i ležernom pozom koja je mnoge podsjetila na pravu malu zvijezdu. Upravo je ta objava izazvala niz oduševljenih reakcija pratitelja, koji često ističu koliko je Bloom fotogeničan i šarmantan.

Maja Šuput i Bloom Tatarinov - 1 Foto: Instagram Screenshot

Maja Šuput i Bloom Tatarinov - 4 Foto: Instagram

Maja je pokazala i romantičnu atmosferu Korčule u suton, objavivši fotografiju zalaska sunca između kamenih uličica koje vode prema moru, čime je pratiteljima dočarala dio čarolije večernje šetnje otokom.

Bloom je već godinama jedan od najomiljenijih mališana na domaćim društvenim mrežama, a gotovo svaka njegova fotografija ili video izazove brojne komplimente. Ni ovoga puta nije bilo drukčije – mnogi su zaključili da je upravo on ponovno bio glavna zvijezda Majinih objava iz Korčule.

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