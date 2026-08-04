Bio je na dnu zbog ovisnosti, a onda su ga zadesile tragedije koje su promijenile sve

Nick Cave jedan je od najutjecajnijih kantautora današnjice, čiji su život i karijeru obilježili veliki glazbeni uspjesi, borba s ovisnošću, osobne tragedije i gubitak dvojice sinova, a upravo su ga ta iskustva oblikovala u umjetnika čije pjesme danas progovaraju o boli, vjeri i nadi.

Australski glazbenik Nick Cave jedan je od najutjecajnijih kantautora posljednjih pedesetak godina, a ovih dana našao se u Hrvatskoj. Prvi puta u svojoj nekoliko desetljeća dugoj karijeri nastupa u pulskoj Areni, a oba koncerta zakazana za 4. i 5. kolovoza rasprodana su mjesecima unaprijed.

Njegov duboki bariton, mračni tekstovi i pjesme koje spajaju ljubav, vjeru, nasilje, smrt i iskupljenje učinili su ga kultnom figurom svjetske glazbene scene. Iza uspješne karijere krije se život obilježen tragedijama, dugogodišnjom ovisnošću i osobnim gubicima koji su uvelike oblikovali njegovo stvaralaštvo.

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Nick Cave - 1 Foto: Profimedia

Rođen je 22. rujna 1957. kao Nicholas Edward Cave u australskom gradiću Warracknabealu, a odrastao je u Victoriji. Njegov otac Colin bio je profesor engleskog jezika i matematike, dok je majka Dawn radila kao školska knjižničarka.

Upravo je otac imao presudan utjecaj na njegov razvoj – odmalena mu je čitao klasike poput Zločina i kazne Fjodora Dostojevskog, a Nick je rano razvio ljubav prema književnosti, religijskim motivima i poeziji, koji će kasnije postati zaštitni znak njegovih pjesama. Kao tinejdžer slušao je Pink Floyd, King Crimson i Jethro Tull, dok ga je Leonard Cohen zauvijek obilježio kao autora kojem se najviše divi.

Nick Cave - 2 Foto: CROPIX

Jedan od najvećih šokova u mladosti bila je smrt njegova oca u prometnoj nesreći dok je Cave imao samo 19 godina. U više je navrata rekao da je upravo taj događaj zauvijek promijenio njegov pogled na život i umjetnost.

Studirao je slikarstvo na umjetničkoj školi u Melbourneu, ali je ubrzo odustao kako bi se potpuno posvetio glazbi. Sedamdesetih godina osnovao je bend The Boys Next Door, koji se kasnije preimenovao u The Birthday Party.

Nick Cave - 4 Foto: CROPIX

Bend je vrlo brzo stekao reputaciju jednog od najdivljih i najutjecajnijih post-punk sastava tog vremena. Nakon preseljenja u London i Berlin početkom osamdesetih grupa se raspala, a Cave je 1983. osnovao Nick Cave & The Bad Seeds, bend koji i danas predvodi.

Već prvi album "From Her to Eternity" (1984.) pokazao je da Cave gradi potpuno drugačiji glazbeni svijet od svojih suvremenika. Tijekom desetljeća objavio je niz hvaljenih albuma među kojima se izdvajaju: "Your Funeral... My Trial" (1986.), "Tender Prey" (1988.), "The Good Son" (1990.), "Henry's Dream" (1992.), "Let Love In" (1994.), "Murder Ballads" (1996.), "The Boatman's Call" (1997.), "Push the Sky Away" (2013.), "Skeleton Tree" (2016.), "Ghosteen" (2019.) i "Wild God" (2024.).

Najpoznatije pjesme uključuju "Red Right Hand", "Into My Arms", "Where the Wild Roses Grow" (duet s Kylie Minogue), "The Mercy Seat", "People Ain't No Good", "Jubilee Street" i "O Children", koja je novu popularnost stekla zahvaljujući filmu "Harry Potter i Darovi smrti".

Osim glazbe, Cave je napisao romane, scenarije i filmsku glazbu, često u suradnji s dugogodišnjim prijateljem Warrenom Ellisom.

Jedno od najmračnijih razdoblja njegova života bila je višedesetljetna ovisnost o heroinu.

Nick Cave - 3 Foto: Profimedia

Sam je priznao da je drogu uzimao gotovo dvadeset godina. Tijekom osamdesetih i devedesetih nekoliko je puta pokušavao prestati, bio je i uhićen zbog posjedovanja droge, no bez uspjeha. Kasnije je otvoreno govorio kako je godinama živio dvostrukim životom – ujutro i navečer uzimao heroin, a danju radio i stvarao glazbu.

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Prekretnica je došla krajem devedesetih, kada je upoznao britansku manekenku Susie Bick, s kojom se vjenčao 1999. godine. Upravo je njoj više puta pripisao zasluge što je napokon uspio pobijediti ovisnost.

Nick Cave - 5 Foto: Profimedia

Nick Cave - 2 Foto: Profimedia

Ima četvero djece. Iz prvog braka s brazilskom novinarkom Viviane Carneiro dobio je sina Lukea, dok je sin Jethro rođen iz druge veze. Jethro je preminuo 2022. godine u dobi od 31 godine.

Najveći udarac ipak je stigao 2015., kada je njegov petnaestogodišnji sin Arthur poginuo nakon pada s litice pokraj Brightona. Istraga je pokazala da je prije nesreće uzeo LSD, a njegova smrt proglašena je nesretnim slučajem.

Cave je poslije priznao da ga je ta tragedija potpuno promijenila.

Nick Cave - 2 Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Nick Cave - 1 Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Nakon Arthurove smrti nastali su album "Skeleton Tree" i kasnije "Ghosteen", koje mnogi smatraju njegovim najintimnijim djelima. Tuga, nada, vjera i potraga za smislom postale su glavne teme njegova stvaralaštva.

Pokrenuo je i internetsku platformu The Red Hand Files, na kojoj odgovara na pisma obožavatelja iz cijelog svijeta. Mnogi mu pišu upravo o gubitku, boli i životnim krizama, a Cave kaže da je upravo ta komunikacija pomogla i njemu da ostane otvoren prema ljudima i vlastitim emocijama.

U posljednjim intervjuima ističe kako više ne doživljava sebe prvenstveno kao umjetnika, nego kao supruga, oca i čovjeka koji je kroz tragedije naučio suosjećati s drugima. Smatra da ga je gubitak sinova duboko promijenio te da danas drugačije gleda na život, obitelj i glazbu.

Danas 68-godišnji Nick Cave i dalje aktivno snima i nastupa. Godine 2024. objavio je album "Wild God", a posljednjih godina nastavlja nastupati s The Bad Seeds i Warrenom Ellisom. Iako ga mnogi i dalje smatraju "princem tame", njegova novija glazba sve više govori o nadi, vjeri i mogućnosti iscjeljenja nakon najvećih životnih gubitaka.

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